VT Markets立足輝煌業績 全力開拓2026成長新局

澳大利亞悉尼2026年2月3日 /美通社/ -- 今日，全球領先的線上交易平台VT Markets分享了2025年的業務亮點。過去一年標誌著公司交易活動、客戶增長與全球擴張屢創紀錄，是具有里程碑意義的一年。

在2025年里，VT Markets不斷刷新月度交易活動的標杆。其交易量在2025年4月達到7200億美元，隨後于同年10月超越此數字，實現了1.2萬億美元的月交易量，突顯了客戶持續的參與度以及在全球市場日益增長的市場活動。

2025年底，客戶增長大幅飆升，12月份的日活躍用戶數量翻了一番，凸顯了該平台在全球活躍交易者中的重要性不斷提升。此外，VT Markets持續為客戶群提供高品質服務和穩定可靠的交易體驗，在Trustpilot上獲得4.3星評級，並有超過1500條五星好評。