聯手共創未來：tesa、ZEISS、Saint-Gobain Sekurit 與 Hyundai Mobis 攜手革新擋風玻璃顯示技術

全新一站式解決方案： 為原廠製造商提供可投產的全息擋風玻璃顯示屏

全息技術將玻璃變成透明資訊及娛樂互動介面 2029 年實現產業化：合作聯盟確保可靠且具成本效益的批量生產 德國諾德斯特特2026年2月3日 /美通社/ -- 國際創新膠帶及自黏產品製造商 tesa、ZEISS、Saint-Gobain Sekurit 與 Hyundai Mobis 宣布成立前瞻性「四方聯盟」(QuadAlliance)。 這些公司聯手合作，構建汽車全息擋風玻璃顯示屏(HWD)的完整價值鏈，提供快速的一站式解決方案 ── 從概念設計、全息光學元件 (HOE) 的母版製作與複製，到擋風玻璃層壓技術、影像生成單元 (PGU) 技術，以及人機介面 (HMI) 整合。

在這個聯盟中，各合作夥伴正積極推動研發，滿足業界對全新顯示屏及資訊娛樂格式日益增長的需求，這些技術將塑造未來的出行方式。

將擋風玻璃變成智能透明介面 現時的智能汽車在駕駛艙設計上面臨幾個挑戰：重要的駕駛資訊往往不在駕駛者的直接視線範圍內，而車廂內的顯示屏又爭奪有限的空間。 額外的硬件會增加能源消耗和車身重量，同時亦會造成視覺上的混亂。 同時，駕駛者期望直觀且具特色的車內體驗，但傳統顯示屏限制了影像大小及設計靈活性。 全息擋風玻璃顯示屏可以解決這些問題，並將擋風玻璃轉化為透明且可互動的資訊介面。 憑藉各方專業知識，tesa、ZEISS、Saint-Gobain Sekurit 以及 Hyundai Mobis 將把這項解決方案推向量產階段。

可實現以下功能： 超大高透明度顯示屏： > 92% 全息光學元件 (HOE) 透光率；相比全景抬頭顯示器 (PHUD) 尺寸更靈活 無可比擬的設計自由：體積小於 1.5L；影像生成單元 (PGU) 擺放靈活；可適應曲面設計 卓越亮度與清晰度： 亮度超過 10,000 nit (直射陽光下仍清晰可見)；RGB 顯示屏 前瞻性能：支援 4K 解析度，隨影像生成單元 (PGU) 技術進步可達更高規格 提升安全、舒適度與私隱：直線視野顯示；靈活眼點設計以降低分心風險並保障可視性；雙眼點支援內容共享 重新定義效能：提升光效利用率並大幅減輕重量；減少二氧化碳排放

全方位汽車全息擋風玻璃 (HWD) 的產業化供應鏈 各合作夥伴的共同目標，是在2029年開始全息擋風玻璃顯示屏的批量生產。 為此，各合作夥伴正協調各自的發展藍圖、研發資源及認證流程，確保原廠製造商能使用經驗證、具產業可行性的技術平台。 透過緊密協調各自的優勢——從全息光學元件 (HOE) 的母版製作與複製，到高性能的黏合劑與層壓技術解決方案，以及汽車級系統整合技術——這四間公司正精簡整個價值鏈上的各個接合環節。 這可降低原廠製造商的開發複雜度，縮短項目週期，並支援可預測、可降低風險的批量生產路徑。

Tesa SE 首席技術總監 Ingrid Sebald 博士表示：「汽車玻璃正由一個被動面，演變為提供沉浸式體驗的動態入口。 藉著利用我們全球聯盟的優勢，並整合 tesa 在工藝生產及材料上的豐富專長，我們為客戶提供一站式方案，能無縫整合到其現有的生產流程。 擋風玻璃正被轉化為透明全息介面，重新定義駕駛者與車輛，以及周遭世界的連繫方式。 我對這次的合作帶來的各種可能性感到非常振奮，因為我們將共同在顯示屏設計上樹立新標準 ，並將這些創新技術推向全球。」

質量穩健性與靈活性的基準 「四方聯盟」將為全息擋風玻璃顯示屏樹立質量與可靠性的新標準。 所有合作夥伴均為可信賴的供應商，具備公認的汽車專業實力。 整合的供應鏈確保安全性與可擴展性，同時原廠製造商仍可靈活自由選擇及整合合作夥伴。 各合作夥伴結合先進技術、產業成熟度及供應鏈韌性，快速且可靠地將擋風玻璃轉化為智能顯示介面。 附錄： 合作夥伴職責分配： ZEISS ：憑藉 40 年全息技術經驗及深厚的光刻專業知識，ZEISS 提供全息薄膜的光學設計及母版開發。

：憑藉 40 年全息技術經驗及深厚的光刻專業知識，ZEISS 提供全息薄膜的光學設計及母版開發。 tesa ：以製造工藝與材料創新著稱，tesa 確保全息薄膜能以可靠且精準的方式進行量產複製。

：以製造工藝與材料創新著稱，tesa 確保全息薄膜能以可靠且精準的方式進行量產複製。 Saint-Gobain Sekurit ：作為創新車用玻璃系統的領導者，能將全息薄膜無縫整合至擋風玻璃。

：作為創新車用玻璃系統的領導者，能將全息薄膜無縫整合至擋風玻璃。 Hyundai Mobis：精於先進人機介面 (HMI) 與系統整合，透過尖端的影像生成單元 (PGU) 技術，帶來卓越的顯示效能。

關於 tesa SE 作為跨國企業，tesa 為各行業、商業客戶及終端消費者開發創新膠帶及自黏產品解決方案。 tesa 已擁有逾 7,000 種黏合解決方案，幫助客戶提升工作效率、產品質量及生活體驗。 現時該公司專注於可持續發展及節能的製造工藝。 tesa 投資於環保產品及無溶劑製造工藝的研發，並在各生產地區推行使用可再生能源。 tesa 業務活躍於全球 100 個國家，並在德國、意大利、中國、美國及越南設有生產廠房。 tesa 集團約四分之三的銷售額 (2024年：17億歐元) 來自工業應用。 tesa 與其國際客戶攜手合作，開發可在產品及工藝層面量身定制的創新方案。 tesa 是全球領先的黏合劑製造商之一。 自 2001 年起，tesa SE 成為 Beiersdorf AG (旗下品牌包括 NIVEA、Eucerin 及 la prairie) 的全資獨立子公司，至今擁有約有 5,400 名員工。

