Cochin Shipyard Limited 邀請全球各方表達意向，共策領土代表名冊

印度高知2026年2月3日 /美通社/ -- 印度政府旗下卓越企業 Cochin Shipyard Limited (CSL) 已向國際知名的公司、商號或機構徵求意向表達 (EoI)，共襄領土代表之選，負責全球主要市場的船舶維修與改裝項目。
此舉是 CSL 策略部署的一環，旨在加強拓展全球業務，並為國際客戶提供世界級船舶維修、改裝及轉換服務。 入選的領土代表將運用當地市場情報、推廣 CSL 的船舶維修實力，並在其負責區域內推動業務發展，以提供支援。
於初步階段，CSL 計劃為以下主要全球區域集群委任領土代表：(1) 挪威、瑞典及芬蘭，(2) 英國、德國及丹麥，(3) 希臘及塞浦路斯，(4) 海灣合作委員會 (GCC) 國家（巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋），(5) 新加坡及馬來西亞，(6) 香港及越南，以及 (7) 南韓及日本。 成功入選者將獲授專屬權，於其受託區域內推廣 CSL 船舶維修服務，但須表現令人滿意並遵守協議條款與細則。
CSL 發言人對此舉發表評論，稱設立此名冊符合其宏遠藍圖，旨在延展 Cochin Shipyard 的全球足跡，讓四海客戶皆能暢通無阻地享用 CSL 的船舶維修與改裝專長
有意者須於 2026 年 2 月 5 日 15:00（印度標準時間）或之前提交其意向表達 。
有關資格標準、工作範圍及提交指引的詳細資訊，可於 Cochin Shipyard Limited 網站（招標編號：CSL/SRP/324/2026）及印度政府中央公共採購門戶網站（招標編號：2026_CSL_824799_1）查閱。
關於 Cochin Shipyard Limited：
Cochin Shipyard Limited 是印度最大型的造船與維修設施，致力為海內外客戶提供包羅萬有的船舶維修、改裝與轉換服務。
媒體聯絡人：
Naveen Raveendran
經理（船舶維修中心及業務拓展商業部）
Cochin Shipyard Limited
[email protected]
+91 8138917184
