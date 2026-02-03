Cochin Shipyard Limited 邀請全球各方表達意向，共策領土代表名冊

印度高知2026年2月3日 /美通社/ -- 印度政府旗下卓越企業 Cochin Shipyard Limited (CSL) 已向國際知名的公司、商號或機構徵求意向表達 (EoI)，共襄領土代表之選，負責全球主要市場的船舶維修與改裝項目。

此舉是 CSL 策略部署的一環，旨在加強拓展全球業務，並為國際客戶提供世界級船舶維修、改裝及轉換服務。 入選的領土代表將運用當地市場情報、推廣 CSL 的船舶維修實力，並在其負責區域內推動業務發展，以提供支援。

於初步階段，CSL 計劃為以下主要全球區域集群委任領土代表：(1) 挪威、瑞典及芬蘭，(2) 英國、德國及丹麥，(3) 希臘及塞浦路斯，(4) 海灣合作委員會 (GCC) 國家（巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋），(5) 新加坡及馬來西亞，(6) 香港及越南，以及 (7) 南韓及日本。 成功入選者將獲授專屬權，於其受託區域內推廣 CSL 船舶維修服務，但須表現令人滿意並遵守協議條款與細則。