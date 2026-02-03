金馬獻瑞喜迎新章 鏞鏞·藝嚐館 K11 MUSEA 店呈獻遷址前節慶盛宴

香港 - 2026年 2月 3日 - 鏞記酒家集團旗下年輕品牌「鏞鏞·藝嚐館」（Yung's Bistro）宣佈，因配合商場佈局發展，位於尖沙咀 K11 MUSEA 七樓701號的分店將於三月中旬後遷往同層另一位置，繼續以時尚方式演繹正宗粵菜風味。現址大型露台坐擁商場內首屈一指的180度維港景致，視野開闊，盡顯非凡，此等觀景體驗，未來或難以復刻。我們誠邀顧客把握當下，親臨這得天獨厚的餐饗空間，在美景與佳餚交織之中，留下圓滿而難忘的美食回憶。



維港煙花賀新歲 美饌佳餚慶團圓



「鏞鏞·藝嚐館」自進駐 K11 MUSEA 以來，其特大戶外用餐區一直是賓客欣賞維港日夜景致的熱點。適逢大年初二（2月18日）維港舉行煙花匯演，此露台將成為感受節慶熱鬧氣氛的理想場地。屆時，賓客可於寬敞的戶外環境下近距離感受煙花綻放的聲光震撼，在維港璀璨夜色的包圍下，與親朋好友歡聚一堂，共享無可比擬的臨場感。



為迎接金馬年，團隊將於新春期間推出多款精緻賀年菜式，以好意頭的佳餚陪伴大家送舊迎新，共享喜慶氛圍。重點推介包括寓意越撈越旺的「風生水起 — 乾坤鮑魚撈起」、象徵財源滾滾的「發財好市 — 髮菜燴蠔豉」、祝願好運連連的「鴻運當頭 — 咕嚕大蝦球」，以及代表豐盛富足的「家肥屋潤 — 惠州扣腩肉」 等。每道菜式均蘊含美好祝福，讓賓客在維港美景下盡享新春滋味，感受喜慶氛圍。



除了農曆新年的熱鬧歡騰，「鏞鏞·藝嚐館」亦悉心為愛侶締造難忘時刻。於2月14日情人節當晚，餐廳特別呈獻「一生一世」浪漫套餐，每位定價港幣 $1,314，寓意愛侶長長久久。在這充滿回憶的地點，我們為戀人準備了多道心思之作：



