奧特斯第三季度再度實現盈利

2025/26 財 年前三季度 營 收 達 13 億 歐元，同比增 長 10%

息稅折舊攤銷前利潤 為 2.97 億 歐元， 息稅折舊攤銷前利潤 率 22.6%

居林與萊奧本工廠按 計 劃推 進 ，並如期 貢 獻 營 收

匯 率 變動對營 收、盈利及股 東權 益 產 生影 響

確認 2025/26 及 2026/27 財年業績展望 奧地利萊奧本2026年2月3日 /美通社/ -- 奧特斯（AT&S） 首席執行官馬銘天（Michael Mertin）表示：「第三季度清晰地證明了我們在運營層面正走在正確的軌道上。一方面，我們持續推進的效率提升計劃已顯現成效；另一方面，科技行業的市場環境正在改善。此外，位於馬來西亞居林和奧地利萊奧本的新工廠開始貢獻營收，使我們再次實現息稅前利潤為正值，我們有信心全面達成全年目標，過去數年的投資正逐步開花結果，為在當前市場復蘇中實現可持續價值奠定堅實基礎。」

2025/26 財年第三季度業績 在 2025/26 財年第三季度，位於居林與萊奧本的新工廠對公司業績增長作出了顯著貢獻。奧特斯合並營收同比增長18%；若扣除匯率影響，增幅高達27%。受益於全面實施的成本優化與效率提升計劃，以及更有利的定價環境，息稅折舊攤銷前利潤同比增長 64%；經匯率調整後，增幅高達 105%。本季度，奧特斯實現淨利潤 2,400 萬歐元（上年同期：虧損 3,300 萬歐元），每股收益為 0.51 歐元（上年同期：–0.95 歐元）。 2025/26 財年前三季度業績 與上年同期相比，2025/26 財年前三季度 奧特斯合並營收同比增長10%，達到 13 億歐元（上年同期：12 億歐元）。若扣除匯率影響，營收增幅達 16%。在報告期內，積極的出貨量增長幫助奧特斯成功對沖了不利的匯率影響。

息稅折舊攤銷前利潤同比增長 28%，由 2.32 億歐元提升至 2.97 億歐元；經匯率調整後，增幅達 46%。盈利能力的改善主要得益於出貨量提升、全面的成本優化與效率提升計劃，以及更為有利的價格環境。息稅折舊攤銷前利潤率提升至 22.6%，顯著高於上年同期的19.4%。由於新增資產投入及技術升級，折舊與攤銷費用增加 3,000 萬歐元，達到 2.63 億歐元，占營收的 20%。 關鍵財務數據

單位：百萬歐元（除特別標注外）







Q3 2025/26

Q3 2024/25

變動

in %

Q1-Q3

2025/26

Q1-Q3

2024/25

變動

in %

銷售額

467.7

396.8

17.9 %

1,314.0

1,196.7

9.8 %

息稅折舊攤銷前利潤

122.1

74.5

63.8 %

296.8

231.7

28.1 %

息稅折舊攤銷前利潤率 (in %)

26.1 %

18.8 %

–

22.6 %

19.4 %

–

息稅前利潤

33.9

(8.2)

>100%

34.0

(1.4)

>100%

息稅前利潤率 (in %)

7.3 %

(2.1 %)

–

2.6 %

(0.1 %)

–

當期利潤

24.2

(32.6)

>100%

(39.3)

(95.3)

58.8 %

資本收益

n.a.

n.a.

–

2.2 %

(1.6 %)

–

淨資本支出

(30.7)

(161.6)

81.0 %

(108.4)

(327.5)

66.9 %

經營活動產生的現金流量

122.3

61.2

99.8 %

331.8

(29.4)

>100%

每股收益(in €)

0.51

(0.95)

>100%

(1.35)

(2.79)

51.6 %

員工人數1*

13,001

13,428

(3.2 %)

13,064

13,402

(2.5 %)

1包含外包員工，按平均計算。截至2025年12月31日，員工總數為13,600 2025/26 財年展望 奧特斯預計 2025/26 財年全年營收約為 17 億歐元（2024/25 財年：15.9 億歐元）。扣除匯率影響及韓國安山（Ansan）工廠出售因素，運營層面的同比增長約為20%。預計息稅折舊攤銷前利潤率約為 23%，這個數字也反映了居林工廠新產線投產初期運營成本（2024/25財年息稅折舊攤銷前利潤率：38.1%；若扣除安山工廠出售收益，則為 17.7%）。

管理層預計資本性支出約 2 億歐元（2024/25 財年：4.15 億歐元），其中大部分將用於居林新工廠半導體封裝載板產能的擴建。奧特斯預計息稅前利潤及經營活動產生的自由現金流均將為正值。 2026/27 財年展望 奧特斯預計高附加值產品的需求將持續強勁增長，尤其是在生成式人工智能領域。同時，服務器、PC 及筆記本電腦等成熟市場也已明顯復蘇。此外，奧特斯已決定進一步拓展國防領域業務。未來，公司將與客戶開展更加緊密的合作，以確保產能擴張能夠可靠推進。這種深度協同也將支持新產品的結構化導入，並在長期強化聯合研發能力。在這一積極的市場環境下，奧特斯目前預計 2026/27 財年營收將達到約 21 億至 24 億歐元，息稅折舊攤銷前利潤率預計 24% 至 28% 之間。

奧特斯超過四分之三的營收來自美國客戶，且大部分收入以美元結算。生產成本主要以亞洲貨幣計價，而公司報告貨幣為歐元。自 2024 年 12 月發布 2026/27 財年展望以來，美元兌歐元已從 1 歐元兌 1.07 美元貶值至約 1.17 美元，跌幅約 10%。因此，管理層對營收的預期從原先區間的高端調整至區間的低端。未來匯率的進一步波動（無論正面或負面）均可能對營收預測產生影響。 除上述市場因素外，原材料供應短缺亦可能構成挑戰。玻璃纖維，尤其是 E-glass 以及技術要求更高的 T-glass，是印制電路板和半導體封裝載板結構中的關鍵材料，其中 T-glass 對大尺寸及高復雜度半導體封裝載板是不可或缺的原材料。由於行業對單一核心供應商的高度依賴，導致從去年開始，市場已出現潛在供應瓶頸的跡象。

奧特斯已與客戶合作，提前認證並引入更多供應商，以提升供應鏈的安全性。部分新合作伙伴仍處於產能建設階段，尚無法滿足全部需求。因此，在 2026/27 財年下半年，奧特斯及其同業可能無法完全滿足上調的客戶需求。盡管這可能對產量形成限制，但也可能對半導體封裝載板的價格產生正面影響。 本預測未考慮當前貿易爭端的進一步升級、嚴重的玻璃纖維材料短缺，或美元進一步大幅貶值的情形。管理層將持續密切關注當前復雜的環境，並隨時根據形勢變化作出戰略調整。

奧特斯公司簡介 奧特斯奧地利科技與系統技術股份公司（AT&S – Austria Technologie & Systemtechnik AG）是全球領先的高品質半導體封裝載板與印制電路板制造商，並在移動設備、汽車與航空航天、工業、醫療以及人工智能高性能計算等核心領域開發前沿互連技術。 公司在奧地利（萊奧本、費爾靈）、中國（上海、重慶）、馬來西亞（居林）、印度（南賈恩古德）設有生產基地，並在奧地利萊奧本設有歐洲研發與 IC 載板技術中心。通過前瞻性研發投入與負責任的資源利用，奧特斯積極推動數字化轉型。

奧特斯全球員工約為13,000人，更多信息請訪問 www.ats.net。