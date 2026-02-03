Cango發佈2026年1月比特幣產量及挖礦業務最新情況

德州達拉斯2026年2月3日 /美通社/ -- 致力於全球布局的集能源與AI算力於一體的比特幣礦企Cango Inc.（NYSE: CANG）（「Cango」或「公司」）今日發布其2026年1月的比特幣產量及挖礦業務最新情況。

2026年1月比特幣挖礦產量及挖礦業務最新情況

指標 2026年1月 [1] 2025年12月 [1] 比特幣產量 496.35 569.0 日均比特幣產量 16.01 18.35 比特幣持有總量[2] 7,474.6 7,528.3 比特幣出售量 550.03 0 部署算力 50 EH/s 50 EH/s 平均運行算力 [3] 37.02 EH/s 43.36 EH/s

1. 未經審計的估算數據。 2. 截至當月月末數據。 3. 當月平均值。

Cango首席執行官兼董事Paul Yu表示：「一月份，北美關鍵地區的極端天氣及暴風雪造成部分設施出現暫時性停機，平均運行算力隨之降低，但受益於網絡難度下調，當月仍開採近500枚比特幣。自本月起，我們將擇機出售部分新產出的比特幣，為AI推理平台的業務發展及其他近期增長舉措提供資金。此舉可提升策略靈活性，利於捕捉商機並優化流動性管理。」