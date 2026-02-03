Ispire Technology Inc. 舉行 2026 財政年度第二季度財報電話會議

關於 Ispire Technology Inc. Ispire 從事品牌電子煙和大麻霧化產品的研發、設計、商業化、銷售、市場推廣和分銷。 公司旗下營運子公司在全球擁有或授權使用超過 400 項專利。 Ispire 的品牌電子煙產品以 Aspire 的名義銷售，主要透過其全球分銷網絡在全球銷售（美國、中華人民共和國和俄羅斯除外）。 公司也與全球電子煙品牌和零售商建立原廠委託設計代工 (ODM) 合作關係。 公司的大麻產品主要以 ODM 模式向其他大麻電子煙公司銷售，並以 Ispire 品牌銷售。 Ispire 在美國、歐洲和南非銷售其大麻電子煙硬件，最近開始在加拿大和拉丁美洲開展市場推廣活動和客戶互動。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ispiretechnology.com 或在 Instagram 、 LinkedIn 、 Twitter 和 YouTube 關注 Ispire。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933 年證券法》（經修訂）第 27A 條、《1934 年證券交易法》（經修訂）第 21E 條以及《1995 年私人證券訴訟改革法》（經修訂）所指的前瞻性陳述，旨在受到上述條款所建立的安全港條款的保護。 前瞻性陳述是基於某些假設，描述公司未來的計劃、策略和預期，通常可以透過使用「相信」、「預期」、「也許」、「將」、「應該」、「會」、「可以」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「目標」、「項目」、「估計」、「預計」、「策略」、「未來」、「可能」或其他類似術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。 本新聞稿除歷史事實陳述外，有關公司策略、前景、財務狀況、營運、成本、計劃和目標的所有陳述均為前瞻性陳述。 可能導致公司實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中所示業績和財務狀況有重大差異的重要因素。 此類前瞻性陳述包括但不限於風險和不確定性，包括以下方面：公司能否按目前計劃在馬來西亞實現其投資目標，或實現程度較低，或根本無法實現；公司持續遵守其營運所在司法管轄區的適用法律和法例；公司提交的任何煙草上市前申請的批准或拒絕；公司與 Touch Point Worldwide Inc.（以 Berify 名義開展業務）和 Chemular Inc.（下稱「合資企業」）的合資企業能否成功實現其在年齡限制技術方面的目標，或者，按照目前設想的方式，以不同的條款或者根本無法實現；合資企業在電子煙技術領域進行創新或開發尼古丁電子煙裝置年齡限制或年齡驗證技術的能力；公司的業務策略；以及「風險因素」、「管理階層對財務狀況和經營業績的討論與分析」、「關於前瞻性陳述的警示性說明」中所述的風險和不確定性，以及 Ispire 截至 2025 年 6 月 30 日止年度的 10-K 表格年度報告和 Ispire 隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中所述的其他風險，包括 Ispire 截至 2025 年 3 月 31 日的 10-Q 表格季度報告。 前瞻性陳述不應視作對未來事件的預測。 本新聞稿中所作的前瞻性陳述僅與本新聞稿發佈之日發生的事件或資訊有關。 除適用法律另有規定外，我們不承擔在聲明發佈之日後因新資訊、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務，也不承擔反映意外事件發生的義務。 閱讀本新聞稿時應理解，我們未來的實際業績可能與我方預期有重大差異。