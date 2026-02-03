CGTN AMERICA 及 CCTV UN：慶祝春節暨中美乒乓外交 55 周年文化活動

華盛頓2026年2月3日 /美通社/ -- CGTN America 及 CCTV UN 發佈「慶祝春節暨中美乒乓外交 55 周年文化活動」。

隨着馬年將至、春節臨近，中央廣播電視總台呈獻《春晚前奏──全球同步觀賞中央廣播電視總台春晚》，並舉辦一系列活動，以紀念中美乒乓外交 55 周年。 該特別活動將於 2 月 3 日（星期二）在華盛頓塔科馬的林肯高中舉行，這個場地在中美文化及民間交流歷史上具有持久的象徵意義。

《春晚前奏》現已連續舉辦第三年，旨在向國際社會展示豐富的春節文化，同時促進不同文明之間的相互理解，以及中國與世界各國的文化交流。 觀看中央廣播電視總台年度春節聯歡晚會，已成為華人傳統習俗。 這項慶祝活動亦成為世界認識及了解中國文化的重要象徵。