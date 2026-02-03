熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-03 22:41
更新：2026-Feb-03 22:41
PR Newswire

国恩股份敲定港股发行价，36港元开启"A+H"上市新征程

香港2026年2月3日 /美通社/ -- 1月15日晚，青岛国恩科技股份有限公司（002768.SZ）公告称，公司已顺利通过香港联合交易所主板上市聆讯，标志着其"A+H"两地上市战略取得关键进展。本次H股IPO由招商证券国际独家保荐。

根据2月4日发布的公告，国恩股份已确定本次H股发行价格为每股36.00港元（不含1%经纪佣金及相关交易费用）。本次全球发售总规模为3000万股，其中香港公开发售300万股，占比10%；国际配售2700万股，占比90%。香港公开发售期为1月27日至1月30日，H股预计将于2026年2月4日在香港联交所主板挂牌并开始交易。

此次IPO募集资金将主要用于境内外产能基地建设及补充流动资金，助力公司推进跨市场产能协同与资源整合，构建全球一体化的供应体系。

国恩股份成立于青岛，是国内领先的高分子新材料企业，业务涵盖改性塑料、复合材料、生物降解材料等多个领域，产品广泛应用于新能源汽车、智能制造、消费电子与医疗健康等多个行业。公司具备从高性能塑料聚合、改性、复配到终端制品的一体化生产能力，构建了完整的产业链平台。

值得关注的是，国恩股份正加快在战略性高性能材料PEEK（聚醚醚酮）领域的布局，规划建设年产千吨级产线，致力于实现进口替代，巩固其在国内高端工程塑料赛道的技术领先地位。

业内人士指出，随着此次港股上市的推进，国恩股份有望进一步打通国际资本市场通道，提升全球品牌影响力，助力其向全球材料科技平台型企业迈进。

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/36ah-302677769.html

SOURCE 青島國恩科技股份有限公司

