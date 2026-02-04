埃及 KHUFU'S 在 MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 中獲選為 NO.1 餐廳

阿聯酋阿布扎比2026年2月4日 /美通社/ -- 位於埃及吉薩的 Khufu's 榮獲The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2026殊榮。由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的第五屆Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2026頒獎典禮將於阿布扎比 Emirates Palace Mandarin Oriental 舉行。該榜單收錄了來自該地區 14 個城市的餐廳，包括馬拉喀什、貝魯特、多哈、卡薩布蘭卡和安曼，其中 16 家新餐廳於今年首度入圍。
如需查看 1-50 名的完整名單，請點擊 此處。
Khufu's 秉承對埃及烹飪傳統的深深敬意，透過精緻而現代的詮釋，頌揚尼羅河谷的風味。餐廳坐落在舉世聞名的吉薩金字塔群旁，在此标誌性地標的映襯之下，為賓客呈現一場融合當代埃及料理與悠久歷史文化的獨特用餐體驗。
緊隨其後是三家位於杜拜的餐廳，分別是 Kinoya (No.2)、Trèsind Studio (No.3) 和 Orfali Bros (No.4)，其中 Orfali Bros 先前已連續三年保持 No.1 位置。貝魯特的 Beihouse (No.5) 名列前五位並榮獲 Highest New Entry Award。
在特別獎項得主中，Reif Kushiyaki Cairo (No.20) 在躍升 27 位的排名後榮獲Highest Climber Award。Dara Dining by Sara Aqel (No.30) 的 Sara Aqel 榮獲由 Elle & Vire Professionnel 贊助的 MENA's Best Female Chef，而 Omar 及 Wassim Orfali 則榮獲由 Valrhona 贊助的 MENA's Best Pastry Chef Award。Sufret Maryam (No.7) 和 Bait Maryam 的 Salam Dakkak 榮獲 Sevenrooms Icon Award。Himanshu Saini 來自 Trèsind Studio (No.3) 榮獲 Estrella Damm 0.0% Chefs' Choice Award，而 Farmers (No.49) 榮獲 illy 贊助的 Sustainable Restaurant Award。
在頒獎典禮之前，三位特別獎得主也提前揭曉。Baraka Destinations 的創辦人 Muna Haddad 因其在約旦以社區為本的酒店和旅遊業發展方式而榮獲Champions of Change Award。位於 Royal Mansour Marrakech 的 La Grande Table Marocaine (No.19) 榮獲Art of Hospitality Award，以表彰其對摩洛哥高級餐飲的執著追求。杜拜的 Middle Child 因其具有潛力躋身未來MENA's 50 Best Restaurants之列而榮獲One To Watch Award。
榜單是由該地區的 250 位獨立專家組成的 MENA's 50 Best Restaurants Academy 編制。在此查看詳情。
