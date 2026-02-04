海信獲世界經濟論壇認證為全球電視行業首家「用戶導向」燈塔工廠

青島2026年2月4日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領軍品牌海信宣布，海信視像青島工廠獲世界經濟論壇(WEF)認定為「用戶導向」燈塔工廠，成為全球電視行業首個也是唯一獲此殊榮的燈塔工廠。

此項認證是世界經濟論壇全球燈塔網絡評選的一部分，旨在表彰應用先進數字技術提升客戶價值、市場響應速度及運營績效的制造基地。

面對成熟且競爭激烈的全球電視市場，海信視像青島工廠曾面臨快速變化的消費者需求與日益增長的成本壓力等挑戰。為此，工廠實施了全面的數字化轉型，將人工智能、大數據、工業仿真及大規模虛擬現實(VR)技術深度融入新產品的研發與制造流程。