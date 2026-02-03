恩金推出《元素精髓》，開啟跨遊戲多元宇宙之旅

《元素精髓》是一場為期一年、圍繞元素季節展開的探索之旅，旨在推動整個生態系統的玩家加入以及跨遊戲探索
新加坡2026年2月3日 /美通社/ -- 元宇宙體驗及非同質化代幣(NFT)領域的先驅Enjin（恩金），今天推出多元宇宙項目《Essence of the Elements》（元素精髓）。該項目圍繞玩家真正擁有遊戲內物品這一核心概念構建，玩家可以在多款遊戲中使用、升級並拓展這些遊戲內物品。與單一的遊戲內活動不同，《元素精髓》基於這樣一種模式：玩家真正擁有自己的物品，可以在不同遊戲世界間攜帶這些物品，並通過跨遊戲玩法提升其價值。
通過恩金的多元宇宙控制面板，玩家可以連接自己的遊戲錢包，從而進入橫跨多款遊戲的共享進度系統。玩家通過在不同遊戲中完成任務和挑戰，可以獲得「元素精髓」並解鎖新物品，這些物品的價值不局限於任何單一遊戲，而是會隨著跨遊戲體驗不斷升級，進而形成一套不斷擴充的多元宇宙收藏品。每逢火、水、風、土等不同元素主題賽季，玩家都能通過在多元遊戲環境中玩遊戲，獲得拓展物品功能的新機遇，並解鎖更多的多元宇宙物品。
《元素精髓》拓展了過往多元宇宙篇章的原有獎池規模。在該活動的每個賽季中，隨著玩家獲取「元素精髓」，獎品也會不斷升級。這些NFT獎勵均融入了恩金幣(ENJ)，每個賽季的獎勵中會分配50,000枚恩金幣。每個賽季結束時，符合條件的玩家可以參與抽獎，以贏取全新的季節性多元宇宙物品。此外，每個賽季還設有一項專屬大獎 —— 以元素為主題的限量版「Degen」NFT，其質押池容量高達100萬枚代幣。
恩金首席運營官Rene Stefancic評論說：「《元素精髓》展現了當玩家真正擁有自己的物品時所能實現的無限可能。借助NFT，恩金讓物品真正屬於玩家而非遊戲本身，這些物品能夠在多個遊戲世界中流轉、升級，並解鎖全新價值。這關乎超越任何單一遊戲的持久所有權 —— 玩家在一款遊戲中的進度將為另一款遊戲創造機遇，且玩家能夠始終掌控自己所賺取的物品。」
《元素精髓》是一場面向所有玩家的免費遊戲活動，無論是Web3領域的新手，還是資深玩家均可參與。首季參與的遊戲包括《ENJ Excavators》（恩金幣挖礦者）、《Etherscape》（以太幻境）、《Into the Multiverse》（跨越多元宇宙）、《Lost Relics》（失落的文物）以及《The Six Dragons》（六龍）。未來賽季還可能有更多遊戲加入。
恩金致力於打造一場不斷進化升級的跨遊戲體驗之旅，通過構建公平、可持續的框架體系，確保其能夠隨時間推移持續發展壯大。
《元素精髓》多元宇宙篇章現已在multiverse.nft.io平台正式上線。
