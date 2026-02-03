恩金推出《元素精髓》，開啟跨遊戲多元宇宙之旅

通過恩金的多元宇宙控制面板，玩家可以連接自己的遊戲錢包，從而進入橫跨多款遊戲的共享進度系統。玩家通過在不同遊戲中完成任務和挑戰，可以獲得「元素精髓」並解鎖新物品，這些物品的價值不局限於任何單一遊戲，而是會隨著跨遊戲體驗不斷升級，進而形成一套不斷擴充的多元宇宙收藏品。每逢火、水、風、土等不同元素主題賽季，玩家都能通過在多元遊戲環境中玩遊戲，獲得拓展物品功能的新機遇，並解鎖更多的多元宇宙物品。 《元素精髓》拓展了過往多元宇宙篇章的原有獎池規模。在該活動的每個賽季中，隨著玩家獲取「元素精髓」，獎品也會不斷升級。這些NFT獎勵均融入了恩金幣(ENJ)，每個賽季的獎勵中會分配50,000枚恩金幣。每個賽季結束時，符合條件的玩家可以參與抽獎，以贏取全新的季節性多元宇宙物品。此外，每個賽季還設有一項專屬大獎 —— 以元素為主題的限量版「 Degen 」NFT，其質押池容量高達100萬枚代幣。

恩金致力於打造一場不斷進化升級的跨遊戲體驗之旅，通過構建公平、可持續的框架體系，確保其能夠隨時間推移持續發展壯大。 《元素精髓》多元宇宙篇章現已在 multiverse.nft.io 平台正式上線。 恩金首席運營官Rene Stefancic現在可以接受採訪。 恩金簡介 Enjin （恩金）是NFT領域的領軍生態系統，提供涵蓋NFT創作、交易、分發及融入虛擬世界的綜合產品解決方案。作為具備可擴展性和可及性的平台，恩金的技術已被廣泛應用於區塊鏈遊戲、應用程序、企業項目及創新營銷活動中。恩金生態系統由恩金幣(ENJ)驅動，這是一種用於支撐區塊鏈資產價值的實用型代幣。截至目前，基於恩金技術打造的資產已經超過十億個。垂詢詳情，請訪問 enjin.io 。

媒體垂詢，請聯繫

恩金

Glhaiza Pacheco

電郵：[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302677266.html SOURCE Enjin