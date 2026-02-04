美的樓宇科技在2026年AHR Expo上展示「Smart in One」集成建築解決方案

拉斯維加斯2026年2月4日 /美通社/ -- 美的樓宇科技在2026年美國暖通製冷及空調通風展覽會(2026 AHR Expo)上，以「Smart in One」為主題，展示其全面的前沿智能建築解決方案系列。此次展覽展出了針對數據中心、產業園區及商業建築等關鍵領域不斷變化的需求而設計的多元化先進技術組合。展台上重點展示的解決方案包括MagBoost Apex Pro磁懸浮離心式冷水機組、靈活的多聯機(VRF)系統、可持續熱泵技術，以及集成性美的iBUILDING數字化平台。

美的MagBoost Apex Pro磁懸浮離心式冷水機組代表暖通空調(HVAC)技術方面的重大進步，採用美的已獲專利的第二代無油磁懸浮軸承系統。這一創新設計消除了機械摩擦，提升了效率與運行可靠性。該機組使用R1234ze(E)製冷劑時，綜合部分負荷性能係數(IPLV)最高可達9.71，性能表現卓越。壓縮機設計壽命長達30年，具備IP67防護等級，運行噪音僅70分貝(A)。其模塊化設計支持最多16台機組並聯運行，無需額外控制系統，同時兼容R1234ze(E)和R513A兩種環保製冷劑，進一步降低對環境的影響。

數據中心熱管理解決方案

隨著人工智能(AI)計算和高密度服務器部署的迅猛發展，數據中心需要兼具高效性與可靠性的冷卻解決方案。美的為數據中心提供全棧式熱管理解決方案。其精準的冷卻分配單元(CDU)、高性能風牆及高效冷水機組共同構成了超高效數據中心的基礎架構，能夠使電源使用效率(PUE)低至1.2。多級冗余設計與防漏技術確保冷卻系統一周七天24小時全天候穩定運行，在不犧牲性能的同時為技術創新提供有力支撐。

以智能集成為核心原則

由美的樓宇科技開發的綜合性數字化平台美的iBUILDING，通過實現設備、數據與場景間的無縫連接，助力實現智能建築管理。其備受讚譽的智能網關支持通過單一設備連接多類型設備（包括多聯機系統、熱泵及冷水機組），並兼容多種通信協議。美的平台原生集成BACnet與Modbus協議，確保與現有樓宇管理系統(BMS)無縫兼容。該平台提供兩大核心應用：iEasyComfort面向終端用戶，提供運營可視化與能耗監測功能；iEasyCare則面向服務運維人員，通過實時故障檢測與性能分析實現預測性維護。這些工具共同支持主動式維護、能源優化及系統可靠性提升。