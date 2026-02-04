TCL商用在ISE 2026上展示奧運級數字標牌及商用LED解決方案

新一代數字標牌和商用LED顯示器集高端設計、高性能與可靠性於一身，可以滿足最嚴苛的專業環境要求

作為奧林匹克全球官方合作夥伴，TCL商用憑藉在2026年米蘭科爾蒂納丹佩佐冬奧會上得到驗證的解決方案，進一步鞏固其技術領先地位 西班牙巴賽隆納2026年2月4日 /美通社/ -- 作為全球消費電子領域的領軍企業，以及全球排名第一的Mini LED和超大屏電視品牌，TCL今天在西班牙歐洲視聽技術及系統集成展(ISE 2026)上發佈新一代高端數字標牌解決方案和商用LED顯示器。在此次展會上，TCL在1號館1C500展位參展。TCL商用作為TCL專注於B2B垂直市場的子品牌，展示了專為各類專業環境設計的商用顯示解決方案。這些解決方案採用由TCL科技（深圳證券交易所股票代碼：000100）旗下子公司——全球先進顯示技術領軍企業TCL華星(TCL CSOT)提供的顯示技術。TCL華星在創新、製造及端到端品質控制方面，為TCL集團賦予了獨一無二的能力。這些解決方案依託TCL在整條產業價值鏈上的綜合實力開發而成，並已在全球要求最為嚴苛的環境之一——2026年米蘭科爾蒂納丹佩佐冬奧會中得到了驗證。

近日，TCL晉升為奧林匹克全球官方合作夥伴，憑藉符合奧林匹克最高品質標準的顯示技術，進一步鞏固其在B2B市場的全球地位。在ISE 2026這一全球領先的視聽技術與系統集成行業盛會上，TCL展示其數字標牌的奢華設計如何滿足高端客戶的期待，同時其全新LED顯示器重新定義歐洲市場的性能標準。 TMN系列：面向高要求專業環境的高端數字標牌 在數字標牌領域，TCL商用將TMN系列作為ISE 2026上的重點展品進行展示。作為一條成熟且已實現大規模量產的數字標牌產品線，TMN系列體現了TCL在大規模顯示器製造以及長期專業環境產品部署方面積累的豐富經驗。

TMN系列專為高端企業和商業應用設計，採用27.9毫米超薄機身與四邊等寬窄邊框設計，支持橫豎屏安裝，可以無縫融入多種多樣的專業場景。該系列提供32英吋至115英吋多種尺寸選擇，為不同規模的項目提供卓越的靈活性。 TMN系列搭載由TCL華星提供的顯示面板，具備卓越的視覺表現，其採用4K超高清解析度、500尼特亮度及93% DCI-P3色域覆蓋，可以實現高度精准的色彩復原。4000:1對比度與25%霧度的防眩光面板設計，確保在各種環境下均擁有出色可視性，性能表現優於市場上眾多同類解決方案。

TMN系列配備最高4GB記憶體+32GB存儲空間、2.4G/5G雙頻Wi-Fi、RS232串口通信、內置時鐘以及2×10瓦身歷聲揚聲器，提供全方位性能與連接能力，能夠滿足各類商業場景的專業部署需求。 除了TMN系列外，TCL商用還推出了TEN系列，提供43英吋至75英吋多種尺寸選擇。該系列亮度達350尼特，為各類專業應用場景提供兼具多功能性與成本效益的數字標牌解決方案。 TH55HO：高性能戶外數字標牌 TCL商用進一步拓展其數字標牌產品組合，推出全新TH55HO戶外數字標牌顯示器——這款2026年重點新品專為高可見度戶外環境設計。TH55HO採用超高亮度技術，確保即使在直射陽光下也能呈現清晰生動的畫面內容。其先進的防褪色與抗黃變技術可以長期保持圖像品質，光學貼合防反射設計則確保在高溫環境下仍能維持卓越的視覺清晰度。

TH55HO專為嚴苛的戶外應用場景打造，採用堅固防護結構，在惡劣環境中具備更強的耐用性與可靠性。其高透光率面板針對偏光片適配性進行優化，從多角度觀看時仍能保持出色的可讀性；同時，智慧節能技術可以在不影響性能的前提下優化能耗。這些特性共同使TH55HO成為交通樞紐、零售店面及公共空間等戶外數字標牌部署場景中高效可靠的解決方案。 開放式內容管理系統(CMS)集成與端到端品質保障 在內容管理方面，TCL數字標牌支持靈活的CMS部署，既能與TCL自主研發的TCL Eshow CMS無縫協作，也能相容各類主流協力廠商CMS平臺。這種開放協作模式確保產品在現實世界B2B項目及複雜系統集成環境中的平滑接入。TCL商用硬體與CMS軟體生態系統的緊密協同，為集成商和運營商提供了穩定、高效、可擴展的使用體驗。

TCL通過垂直整合涵蓋設計、製造及核心零部件的端到端價值鏈體系，進一步強化產品品質保障。該系列產品已通過多項國際認證，並榮獲眾多全球行業獎項。 商用LED顯示器：重新定義歐洲市場性能標準 在ISE 2026上，TCL展示其最新商用LED顯示解決方案。該系列專為高端專業環境及大型視覺項目需求打造。這些解決方案通過集成先進顯示技術，專注於在高影響力場景中，實現卓越的視覺表現、穩定可靠的運行性能以及高效便捷的安裝體驗。 基於TCL華星自主研發的顯示技術，這些顯示器採用自主研發的超低反射封裝材料，實現了高達37,500:1的卓越對比度。即使在充滿挑戰的光照環境下，這仍能顯著提升畫面層次感與細節表現力。行業領先的24位色深技術更能還原多達1677萬級灰度，帶來平滑的色彩過渡、精准的色調呈現，以及高度細膩的視覺內容。

先進的大尺寸面板設計通過大幅縮減模組間的拼接縫隙，顯著提升畫面均勻性，同時優化大尺寸場景下的安裝效率。結合高亮度性能、穩健的熱管理以及長期運行穩定性，這些LED解決方案專為高強度專業應用場景打造，可以在持續使用中始終保持一致的圖像品質。 TCL將於2026年進一步拓展其產品組合，推出136英吋和163英吋LED一體化(AIO)顯示器，旨在簡化部署流程的同時提供頂級的大尺寸視覺體驗。 歐洲商用顯示市場的新興重要廠商 通過亮相ISE 2026，TCL商用進一步鞏固其在歐洲商用顯示行業的重要廠商地位，其推出的高端數字標牌與LED解決方案集卓越設計、技術創新和經過現實世界場景驗證的可靠性於一身。

作為奧林匹克全球官方合作夥伴，TCL將同樣秉持對精准度、耐用性和卓越視覺效果的追求，投身於專業顯示市場，精准滿足系統集成商和場館運營商的需求——這些客戶高度重視在現實世界應用中具備長期穩定性、可擴展性以及經過驗證的可靠性能。 關於TCL TCL是消費電子行業領軍品牌以及全球電視產業領導者，業務現在遍及全球160多個市場。該公司專注於電視、音訊、家電、移動設備、智慧眼鏡、商用顯示器等消費電子產品的研發與製造。歡迎訪問TCL官網：https://www.tcl.com。

