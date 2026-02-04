貿澤電子2025年新增逾60家領先業界的製造商，讓客戶享有更多選擇

上海2026年2月3日 /美通社/ -- 全球最新電子元件和工業自動化產品的授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics) 於2025年在其領先業界的產品系列中加入63家製造商，持續為世界各地的電子裝置設計工程師和採購專業人員擴展產品選擇。貿澤專門提供各式各樣最先進的產品選擇，為設計人員提供各項最新技術，協助其加快產品上市速度。

貿澤與1,200家以上的製造商合作夥伴密切合作，讓客戶能以最快、最簡單的方式取得業界最新的元件。貿澤在整個2025年受到半導體及電子元件製造商的信賴，成功將他們的新產品賣到全世界。從2020年至今，貿澤已在其產品系列中加入了430多家新製造商合作夥伴。貿澤於2025年共推出超過40,000個新元件編號。