貿澤電子2025年新增逾60家領先業界的製造商，讓客戶享有更多選擇

上海2026年2月3日 /美通社/ -- 全球最新電子元件和工業自動化產品的授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics) 於2025年在其領先業界的產品系列中加入63家製造商，持續為世界各地的電子裝置設計工程師和採購專業人員擴展產品選擇。貿澤專門提供各式各樣最先進的產品選擇，為設計人員提供各項最新技術，協助其加快產品上市速度。
貿澤與1,200家以上的製造商合作夥伴密切合作，讓客戶能以最快、最簡單的方式取得業界最新的元件。貿澤在整個2025年受到半導體及電子元件製造商的信賴，成功將他們的新產品賣到全世界。從2020年至今，貿澤已在其產品系列中加入了430多家新製造商合作夥伴。貿澤於2025年共推出超過40,000個新元件編號。
貿澤電子亞太區行銷暨企業發展副總裁田吉平女士表示：「我們很榮幸能為客戶供應來自業界最頂尖製造商的最新自動化技術與電子元件。貿澤在2025年納入了超過60家新的製造商，且將持續把產品觸角延伸到工業自動化和工廠控制領域。我們致力於擔起領先業界的新產品導入 (NPI) 代理商角色，提供一站購足式服務，供應各種元件和相關的開發工具，滿足客戶的需求。」
2025年新加入的貿澤製造商合作夥伴包括：
- ATI Industrial Automation：領先的工程型機器人配件和機械手臂工具開發商，產品包括自動換刀裝置、多軸力/扭矩感測系統、材料去除工具、機器人碰撞感測器和順應性裝置。
- Nuvoton：專門設計及製造類比、混合訊號、微控制器、雲端與運算產品。
- VPG Force Sensors：領先的工業用與商用負載元件、力測量傳感器和精密感測器供應商。
- BCM Advanced Research：全球領先的工業主機板和嵌入式電腦系統供應商，其產品適用於工業4.0和5.0、保全監控、零售點、智慧農業等領域。
- Telit Cinterion：物聯網和工業物聯網解決方案中工業級行動網路、無線通訊和定位模組的領先製造商。
如需進一步瞭解貿澤最新的製造商合作夥伴，請瀏覽https://www.mouser.com/new-manufacturer/。
如需查看貿澤的最新產品，請瀏覽https://www.mouser.com/new/。
貿澤電子為原廠授權代理商，供應全世界種類最齊全與採用最新技術的半導體、電子元件與工業自動化產品，支援客戶最新的設計開發專案。貿澤為客戶提供100%通過認證的原廠產品，且能完整追溯至產品的各個製造商。為幫助客戶加快設計速度，貿澤網站上還提供了龐大的技術資源庫，包含技術資源中心，加上產品資料表、供應商專屬的參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具等豐富的設計資源。
貿澤的用戶電子報即時提供當前產業最受關注的產品、技術與應用的最新資訊與專業報導，同時，為滿足工程師們細緻的研發分類與資訊需求，貿澤領先業界提供了訂閱者最完善的偏好設定，讓用戶能根據自己當下所需精確地客製想要接收到的訂閱內容。如需進一步瞭解新興技術、產品趨勢等資訊，歡迎前往下列網站訂閱您專屬的貿澤電子報：https://sub.info.mouser.com/subscriber-tc。
關於Mouser Electronics（貿澤電子）
貿澤電子是一家授權半導體與電子元件代理商，專注於為設計工程師與採購人員快速引進來自製造商合作夥伴的新產品。做為一家全球代理商，Mouser.com支援多國語言及貨幣，並提供超過1200家領導品牌的680多萬種產品。貿澤在全球擁有28個客戶服務中心，透過當地語言、貨幣與時區為客戶提供優質技術支援，並從美國德州達拉斯南方占地9.3萬平方公尺的先進倉儲設備，將產品運送至全球超過223個國家/地區、65萬個顧客的手中。想進一步了解貿澤，請瀏覽https://www.mouser.com/。
註冊商標
Mouser與Mouser Electronics是Mouser Electronics的註冊商標。所有出現在此的其他產品、公司名稱及標識均可能分屬於各公司所有。
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/202560-302678342.html
SOURCE 貿澤電子