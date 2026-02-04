浪琴香港國際馬術盛典 2026盛勢回歸

世界級速度賽亞博館壓軸上演 18萬呎生活購物村共慶馬年 香港2026年2月4日 /美通社/ -- 浪琴香港國際馬術盛典 2026於亞洲國際博覽館（亞博館）圓滿落幕。本次盛典不僅匯聚全球頂尖騎手與賽駒，上演連場激戰，更融合農曆新年氣氛、星級娛樂及購物與生活村，吸引本地、內地及海外馬術愛好者入場觀賞，場面熱鬧非凡，充分展現香港作為國際盛事之都的強大吸引力與亞博館世界級的活動籌辦實力。 作為焦點賽事之一，「亞洲國際博覽館速度賽 – 5* 國際馬術障礙賽」於2月1日壓軸上演。賽事屬國際馬術聯會（FEI）最高級別的CSI5* 賽事，競技水平與奧運會看齊。賽道設計極具挑戰，騎師需於最短時間內精準跨越高達1.5米的障礙，速度、技術與人馬合一的默契缺一不可，毫釐之差均可能影響排名。經過一輪激烈角逐，最終由德國騎師Richard Vogel以45秒82佳績勇奪冠軍殊榮，由亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈女士頒發獎項。

馬術結合新春元素 打造雙重歡騰體驗

農曆新年將至，亞博館特別設置新春主題互動區，吸睛的花海藝術裝置寓意花開富貴，以及多個賀年打卡位，將傳統新春元素融入馬術盛事。觀眾除可求籤、許願、換領多款鬼馬可愛的賀年掛飾，更可獲得由本地藝術家聯乘亞博熊推出的馬年限定揮春，把香港獨有的新春祝福、歡樂與好運帶回家。活動成功吸引大量家庭、年輕觀眾及海外旅客參與，亞博館希望透過節慶化及文化體驗設計，讓國際旅客在欣賞高水準馬術競技的同時，深入感受香港的新春文化魅力，體驗一場結合體育、藝術與旅遊的節慶盛會。

多元節目拓闊觀眾層 體育、娛樂與生活融合

本次盛典突破傳統體育賽事框架，以豐富多元的節目內容，成功吸引不同年齡層與背景的觀眾參與。除了緊張刺激的雪特蘭小馬大賽、亞洲青年挑戰賽等賽事外，更首次舉行「香港機場管理局呈獻・狗狗障礙挑戰賽」。場內佔地逾180,000平方呎的購物與生活村亦設一系列精彩活動，如逗趣吸睛的狗狗時尚秀、讓小朋友親身體驗策騎樂趣的玩具馬比賽，以及氣氛熱烈的DJ表演。壓軸日更迎來人氣歌手陳卓賢（Ian）傾情演出，將盛典氣氛推向另一高峰。現場匯聚超過50個本地及國際品牌，配合由輕食攤位到星級主廚主理的多元餐飲選擇，讓觀眾從日到夜，全情投入這場融合體育、娛樂、購物與美食的沉浸式盛會。

室內展覽空間化身國際馬術殿堂 展現香港承辦國際盛事實力

一場世界級馬術賽事，背後是一項高規格的場館工程。亞博館憑藉多年承辦國際級體育及娛樂盛事的豐富經驗，是次動用了6個相連的無柱式展館，將超過 360,000平方呎的展覽空間，於極短時間內變裝為符合 FEI 國際標準的室內馬術賽場。亞博館特別將其中一個展館改建為可容納超過70匹國際賽駒的專屬馬廄區，並對通風、溫度、濕度、隔音及氣味管理等作周全部署，為馬匹提供頂級照護環境。場內更同時設置兩個國際標準沙池，分別用作比賽及練習用途，如此完備的設施規模，在亞洲室內馬術活動中相當罕見。

除專業場地外，亞博館亦將「觀賽體驗」全面升級，打造全日無間斷娛樂享受。場內設有匯聚多元品牌的購物與生活村、多個輕食及特色餐飲攤位，以及由亞博館星級主廚主理的貴賓區與包廂，為來自世界各地的觀眾與嘉賓提供頂級款待。這種融合高端體育、精緻餐飲與娛樂體驗的模式，不僅讓傳統馬術賽事蛻變為集文化、體育與娛樂於一身的綜合盛會，其豐富的親子與互動元素，更有效吸引家庭客群、青年旅客及高消費力訪客，在輕鬆愉悅的氛圍中接觸馬術運動，實現政府旅遊藍圖2.0中馬術產業與旅遊體驗的雙贏發展。

