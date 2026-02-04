Comviva 推出新一代數碼分銷管理系統 與 CelcomDigi 攜手加強渠道合作夥伴協作

新德里2026年2月4日 /美通社/ -- Comviva 作為全球領先的客戶體驗及數據變現解決方案供應商，今日宣佈正式推出其新一代渠道夥伴數碼分銷管理系統，並與馬來西亞最大流動網絡營運商 CelcomDigi Berhad 合作。

CelcomDigi 擁有超過 2,000 萬名用戶，透過採用由 Comviva 的 BlueMarble Retail 平台 驅動的統一數碼分銷管理系統，進一步增強其數碼分銷能力。 該解決方案專為其渠道合作夥伴生態系統而設，能夠將網上、直銷及間接渠道的銷售與分銷流程整合及自動化，全面提升營運效率及客戶體驗。

該平台把多個舊有系統整合至單一而具高韌性的系統中，支援關鍵任務業務流程及跨企業系統整合。 系統已與多個企業級系統完成整合，涵蓋約 300 多個接觸點，是次轉型讓大規模營運得以無縫進行，可同時支援數以萬計的合作夥伴、門店及用戶順利上線。