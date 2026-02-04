Comviva 推出新一代數碼分銷管理系統 與 CelcomDigi 攜手加強渠道合作夥伴協作

新德里2026年2月4日 /美通社/ -- Comviva 作為全球領先的客戶體驗及數據變現解決方案供應商，今日宣佈正式推出其新一代渠道夥伴數碼分銷管理系統，並與馬來西亞最大流動網絡營運商 CelcomDigi Berhad 合作。
CelcomDigi 擁有超過 2,000 萬名用戶，透過採用由 Comviva 的 BlueMarble Retail 平台 驅動的統一數碼分銷管理系統，進一步增強其數碼分銷能力。 該解決方案專為其渠道合作夥伴生態系統而設，能夠將網上、直銷及間接渠道的銷售與分銷流程整合及自動化，全面提升營運效率及客戶體驗。
該平台把多個舊有系統整合至單一而具高韌性的系統中，支援關鍵任務業務流程及跨企業系統整合。 系統已與多個企業級系統完成整合，涵蓋約 300 多個接觸點，是次轉型讓大規模營運得以無縫進行，可同時支援數以萬計的合作夥伴、門店及用戶順利上線。
Comviva 行政總裁 Rajesh Chandiramani 非常振奮表示：「在 Comviva，我們一直滿懷熱誠，致力與客戶攜手共建嶄新的數碼未來。 是次與 CelcomDigi 的合作，標誌着我們在以尖端科技賦能客戶、實現卓越營運表現這一使命上，邁出了重要而具策略性的步伐。 我們的 BlueMarble Retail 平台，是協助電訊營運商與其渠道合作夥伴進行數碼互動、加快創新步伐，並提供卓越的客戶體驗的重要進展。」
此項合作標誌着馬來西亞電訊市場的一個重要里程碑，把 Comviva 的尖端科技，與 CelcomDigi 廣泛而深厚的市場佈局結合，打造一個穩健、高效且統一的銷售系統。 這套先進的數碼分銷管理系統，將成為涵蓋庫存管理、合作夥伴管理及客戶服務的一站式解決方案，大幅減少營運低效情況，並全面提升整體表現。 該系統亦將進一步精簡 CelcomDigi 的銷售營運流程，確保交易順暢無縫，並提升客戶體驗。
Comviva 的 BlueMarble 是一個模組化的數碼平台，涵蓋商務交易、訂單管理、客戶服務及合作夥伴管理等功能。 這是一款支援 5G、雲端原生且基於微服務架構的開放式數碼解決方案；透過提供個人專屬的客戶體驗與旅程，協助企業提升業務靈活性。
