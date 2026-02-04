Astreya 收購 Reliant Information Services 拓展受監管行業的 IT 服務能力

是次收購將加強合規為本的服務交付能力，擴大企業客戶版圖，並加深對關鍵任務營運的支援。 加州聖荷西2026年2月4日 /美通社/ -- 以 AI 為核心的全球 IT 管理服務及解決方案供應商 Astreya 今日宣佈，已與 Reliant Group 達成最終協議，收購其旗下的 Reliant Information Services, LLC。 此項交易為 Astreya 首宗業務收購，標誌着公司以長遠增長為目標的重要里程碑，進一步聚焦於為企業客戶提供具規模、同級最佳的 IT 管理服務，並帶來卓越的投資回報 (ROI)。 十多年來，Reliant Information Services (RIS) 一直是《財富》500 強企業信賴的 IT 合作夥伴，提供可擴展的 IT 管理服務，並為關鍵任務營運提供專業的技術管理支援。 公司在美國西部多個主要市場，於支援複雜且高可用性的 IT 環境方面具備深厚經驗。服務對象包括對營運穩定性、資訊安全及合規要求極高的企業客戶。

是次收購將擴大 Astreya 在航空業的業務佈局，並進一步鞏固其在提供 IT 管理服務方面的市場地位，特別是為對營運韌性、法規合規及服務可靠性要求極高的客戶持份者提供支援。 合併後的組織將為客戶提供更廣泛的地域覆蓋，包括美國西北太平洋地區及西南部地區，同時結合更深厚的行業專業知識及更全面的服務交付能力，以支援日益複雜的科技環境。 Astreya 行政總裁 Romil Bahl 表示：「是次收購對 Astreya 而言，是邁向未來的重要一步。 作為我們首宗業務收購，這反映了我們對審慎且具策略性的增長方向的堅定承諾。 Reliant 在受規管及關鍵任務環境方面具備深厚專業經驗，同時秉持以客為先的企業文化，與 Astreya 的理念高度契合。 更重要的是，Reliant 能夠無縫融入我們的 3x3 業務架構，以及以 AI 為核心的 IT 管理服務方案。 Reliant 與主要航空營運商建立的長期企業合作關係，以及其在美國西北太平洋地區的業務佈局，進一步加強我們支援客戶的能力。 結合 Astreya 遍佈全球的業務據點，合併後的公司將具備為全球航空業客戶提供服務的全面實力。

結合 Astreya 遍佈全球的業務據點，合併後的公司將具備為全球航空業客戶提供服務的全面實力。 Perbix 將出任 RIS 的總經理，確保客戶、合作夥伴及員工之間的業務延續性。 Reliant Group 行政總裁 Scott Nguyen 表示：「Astreya 在策略及企業文化層面上，都是配合我們下一階段增長的理想夥伴。 在由零開始把公司建立至超過 100 名員工後，能夠找到一位重視我們的人才、客戶，以及服務交付理念的合作夥伴，對我們而言至關重要。 是次結合為業務的持續增長及長遠成功奠定了穩固基礎，而我亦十分期待在 Reliant IS 融入 Astreya、邁向新高峰的過程中，繼續以顧問身份提供支援。」

展望未來，Astreya 將繼續尋求具策略性的投資機會，以加深行業專業能力、擴大全球業務版圖，並加快創新步伐，同時專注為客戶帶來可量化的價值、營運韌性，以及值得信賴的長期合作關係。 關於 Astreya

Astreya 是一家全球 IT 管理服務供應商，透過設計、部署及管理複雜的科技環境，為企業提供強大支援。 公司提供涵蓋混合雲端、數據中心、網絡基礎設施及數碼工作環境的端到端解決方案。 Astreya 在其所有解決方案中全面融入智能自動化及人工智能技術，以提升效率、加快服務交付，並為客戶清除增長障礙。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.astreya.com ，並於 LinkedIn 關注 Astreya。