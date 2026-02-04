大新銀行進一步優化 VIP 銀行服務 以洞察引領、全方位財富管理服務的策略定位

大新銀行有限公司（「大新銀行」）宣布推出全新 VIP 銀行服務「智策 新機遇」品牌推廣，以彰顯大新 VIP 銀行服務致力透過 AI 智能適時推送客戶關心的市場資訊，配合專業財富管理團隊的貼心導向，讓客戶在瞬息萬變的投資環境中穩步前行，實現長遠財富目標。

