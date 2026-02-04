瑞銀集團將於 2026 年巴塞爾藝術展香港展會呈獻陳惠立全新沉浸式裝置

瑞銀是領先並真正全球性的財富管理機構，並在瑞士本地擁有頂尖的全方位銀行。瑞銀同時提供多元化的資產管理解決方案以及專注的投資銀行服務能力。瑞銀在2025年第三季度所管理的投資資產已達6.9萬億美元。瑞銀通過個性化的咨詢、解決方案以及產品，幫助客戶實現其財務目標。瑞銀的總部位於瑞士蘇黎世，並在全球超過50個市場設有分支機構。瑞銀集團股票在瑞士證券交易所以及紐約證券交易所（NYSE）上市。

巴塞爾藝術展全球主要合作夥伴瑞銀集團多年來一直積極支持當代藝術及藝術家，為全球擁有最重要藝術藏品的企業之一。集團透過與巴塞爾藝術展的全球主要合作夥伴關係，積極推動有關藝術市場的國際交流對話，如聯合出版《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》及《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》。此外，瑞銀亦積極支持世界知名的藝術機構、活動和博覽會等項目。通過瑞銀收藏家社群（UBS Collectors Circle）及瑞銀藝術咨詢（UBS Art Advisory），瑞銀為高淨值客戶及他們的家族辦公室提供關於藝術市場、收藏和傳承的見解。

關於瑞銀藝術藏品

瑞銀藝術藏品被視為最重要的當代藝術企業收藏之一。藏有超過40,000件藝術作品，包括油畫、紙上作品、攝影作品、雕塑、錄像及裝置作品等。大部份的藝術品都在瑞銀世界各地的辦公室展示，為員工提供靈感，同時與客戶分享我們對藝術及收藏的熱誠。





關於陳惠⽴

陳惠⽴1988 年⽣於香港出生，主要從事繪畫及裝置創作，作品受到⾃⾝個⼈經歷、記憶和⽇常事件的啟發，近年尤其熱衷於記錄公共游泳池，以探討權⼒關係、公共與私⼈、⾃我與他⼈之間，以及這些概念的相互關係。





陳⽒作品在香港、北京、紐約、伊斯坦堡及阿布扎⽐等地⽅展出，近年的主要展覧包括「救⼼員」（香港安全⼝畫廊，2025）、「 路 過 蜻 蜓 」（ 香 港 藝 術 館 ， 2023-24）、「 寂 寞 更 ⾐ 室 」（ Hong Kong Art Central，2021）等。他榮獲Winsor & Newton與Paul Smith’s Foundation 聯合頒發的⾸屆國際藝術獎（2024）及由香港藝術發展局頒發的2019藝術新秀獎（視覺藝術）。藝術家現於香港⽣活及⼯作。