亞洲建築環境學院(AIBE)公布新管理層任命

香港2026年2月4日 /美通社/ -- 亞洲建築環境學院 (Asian Institute of Built Environment，簡稱AIBE) 憑藉逾十五年的高等教育經驗，致力培育屋宇裝備工程及房屋管理培育專業人才，並提供高質素的深造路徑。學院目前營辦多項與建築環境相關的學位課程，包括由海外大學頒授的兼讀制碩士、學士及銜接學位課程。透過與本地及海外專業團體合作，學院亦舉辦持續專業發展課程、研討會及培訓班；結合面授和線上教學模式，支援在職人士於工作與學習之間取得平衡。

新任校長與副校長就職

亞洲建築環境學院 (AIBE) 於2025年12月22日正式宣布，新任校長及副校長將於2026年2月1日正式履新，由梁以德教授工程師接任校長，聯同新任副校長的林英偉工程師共同帶領學院在持續發展，優化專業課程設計，在屋宇裝備工程及房屋管理領域再創高峰，培育更多具備專業素養的人才。

資深學者領航

梁以德教授工程師自2012年起擔任亞洲建築環境學院(AIBE)的校務委員會主席，將兼任校長一職。梁教授長期投身學術研究與教育工作，並在科研領域取得多項成就，包括發表491篇SCI 論文（h-Index 43），並獲史丹福大學評選為全球前2%高被引科學家。他亦曾於2023年全球學者影響力排名中，在大中華區力學領域位列第16位，並於2025年國際建築物機電設施人工智能大挑戰中獲頒嘉許狀。多年來，梁教授積極參與專業委員會工作，對課程發展具備深厚見解。未來，他將秉持專業精神，帶領學院穩步前行。