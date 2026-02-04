Blockchain.com 與 Ondo Finance 在歐洲推出鏈上代幣化美國股票

透過與 Ondo Global Markets 合作，於紐約證券交易所 (NYSE) 上市的股票及 ETF 現已可直接透過 Blockchain.com 錢包，向歐洲數以百萬計的合資格用戶開放 倫敦和紐約2026年2月4日 /美通社/ -- Blockchain.com 與 Ondo Finance 今日宣佈擴展雙方的合作夥伴關係，將現實世界資產 (RWA) 以鏈上形式引入歐洲市場。 歐洲各地的合資格用戶現可直接於 Blockchain.com 的 DeFi 錢包內，無縫存取受監管的代幣化美國股票及交易所買賣基金 (ETF)。 去年，透過其 DeFi 錢包，Blockchain.com 與 Ondo Global Markets 向非洲及南美洲用戶推出超過 200 種代幣化股票及 ETF，讓用戶可於鏈上接觸多間廣為人知的企業。

Blockchain.com 行政總裁、創辦人兼執行主席 Peter Smith 表示：「透過為歐洲用戶把美國股票引入鏈上，我們正透過 DeFi 錢包提供自我託管的解決方案，速度更快、效率更高，且完全由用戶自主擁有，這些優勢仍是傳統銀行無法比擬。藉由與 Ondo 的合作，並延續我們在非洲和南美的增長動力，我們正為歐洲及其他地區數以百萬計的用戶，實現一個更共融及更安全的金融體系。」 自 2025 年 9 月推出以來，Ondo Global Markets 錄得爆發式增長，反映市場對鏈上機構級資產需求急速上升。 該平台的總鎖倉價值 (TVL) 已突破 5.56 億美元，累計交易量超過 87 億美元，使其成為現實世界資產 (RWA) 領域的主導力量。

Ondo Finance 總裁 Ian De Bode 表示：「透過 Blockchain.com 的 DeFi 錢包，將服務擴展至整個歐洲經濟區 (EEA) 的用戶，讓 Ondo 的代幣化股票與 ETF 能夠觸及先前平台全球用戶群體中尚未覆蓋的部分。 我們期待看到是次擴展如何進一步推動更多人採用，同時我們會不斷在全球市場推動資產代幣化。」 此項公佈標誌着歐洲投資者的一個重要轉變，他們現可透過數碼錢包的便捷體驗，存取機構級資產，包括： 歐洲經濟區 (EEA) 30 個成員國的用戶，現可透過 DeFi 錢包買賣及持有超過 200 種代幣化美國股票及 ETF。

相關資產可直接於熟悉的 Blockchain.com 錢包介面內進行管理，免除傳統證券經紀帳戶所帶來的繁瑣程序。

在貴金屬市場表現強勁之際，Ondo Global Markets 推出了鏈上存取代幣化貴金屬 ETF 的服務，包括 SLVon（白銀）與 IAUon（黃金），使其現有的代幣化 ETF 產品線新增了商品風險敞口。

關於 Blockchain.com

Blockchain.com 致力連結全球，邁向金融的未來。 作為加密貨幣服務領域的全球領導者，Blockchain.com 協助世界各地數以百萬計的用戶，安全地存取加密貨幣。 自 2011 年成立以來，Blockchain.com 已獲超過 9,000 萬個錢包及逾 4,000 萬名已驗證用戶的信賴，並促成超過 1.2 萬億美元的加密貨幣交易。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 Blockchain.com 。 關於 Ondo Finance：

Ondo Finance 是一個以區塊鏈為基礎的平台，專注於將現實世界資產進行代幣化，並把具機構級質素的金融產品引入鏈上。 透過連接傳統金融與去中心化基礎設施，Ondo 致力令資本市場更易接觸、更透明，並提升整體效率。