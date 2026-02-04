Blockchain.com 與 Ondo Finance 在歐洲推出鏈上代幣化美國股票

透過與 Ondo Global Markets 合作，於紐約證券交易所 (NYSE) 上市的股票及 ETF 現已可直接透過 Blockchain.com 錢包，向歐洲數以百萬計的合資格用戶開放
倫敦和紐約2026年2月4日 /美通社/ -- Blockchain.com 與 Ondo Finance 今日宣佈擴展雙方的合作夥伴關係，將現實世界資產 (RWA) 以鏈上形式引入歐洲市場。 歐洲各地的合資格用戶現可直接於 Blockchain.com 的 DeFi 錢包內，無縫存取受監管的代幣化美國股票及交易所買賣基金 (ETF)。
去年，透過其 DeFi 錢包，Blockchain.com 與 Ondo Global Markets 向非洲及南美洲用戶推出超過 200 種代幣化股票及 ETF，讓用戶可於鏈上接觸多間廣為人知的企業。
Blockchain.com 行政總裁、創辦人兼執行主席 Peter Smith 表示：「透過為歐洲用戶把美國股票引入鏈上，我們正透過 DeFi 錢包提供自我託管的解決方案，速度更快、效率更高，且完全由用戶自主擁有，這些優勢仍是傳統銀行無法比擬。藉由與 Ondo 的合作，並延續我們在非洲和南美的增長動力，我們正為歐洲及其他地區數以百萬計的用戶，實現一個更共融及更安全的金融體系。」
自 2025 年 9 月推出以來，Ondo Global Markets 錄得爆發式增長，反映市場對鏈上機構級資產需求急速上升。 該平台的總鎖倉價值 (TVL) 已突破 5.56 億美元，累計交易量超過 87 億美元，使其成為現實世界資產 (RWA) 領域的主導力量。
Ondo Finance 總裁 Ian De Bode 表示：「透過 Blockchain.com 的 DeFi 錢包，將服務擴展至整個歐洲經濟區 (EEA) 的用戶，讓 Ondo 的代幣化股票與 ETF 能夠觸及先前平台全球用戶群體中尚未覆蓋的部分。 我們期待看到是次擴展如何進一步推動更多人採用，同時我們會不斷在全球市場推動資產代幣化。」
此項公佈標誌着歐洲投資者的一個重要轉變，他們現可透過數碼錢包的便捷體驗，存取機構級資產，包括：
- 歐洲經濟區 (EEA) 30 個成員國的用戶，現可透過 DeFi 錢包買賣及持有超過 200 種代幣化美國股票及 ETF。
- 相關資產可直接於熟悉的 Blockchain.com 錢包介面內進行管理，免除傳統證券經紀帳戶所帶來的繁瑣程序。
- 在貴金屬市場表現強勁之際，Ondo Global Markets 推出了鏈上存取代幣化貴金屬 ETF 的服務，包括 SLVon（白銀）與 IAUon（黃金），使其現有的代幣化 ETF 產品線新增了商品風險敞口。
關於 Blockchain.com
Blockchain.com 致力連結全球，邁向金融的未來。 作為加密貨幣服務領域的全球領導者，Blockchain.com 協助世界各地數以百萬計的用戶，安全地存取加密貨幣。 自 2011 年成立以來，Blockchain.com 已獲超過 9,000 萬個錢包及逾 4,000 萬名已驗證用戶的信賴，並促成超過 1.2 萬億美元的加密貨幣交易。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 Blockchain.com。
關於 Ondo Finance：
Ondo Finance 是一個以區塊鏈為基礎的平台，專注於將現實世界資產進行代幣化，並把具機構級質素的金融產品引入鏈上。 透過連接傳統金融與去中心化基礎設施，Ondo 致力令資本市場更易接觸、更透明，並提升整體效率。
