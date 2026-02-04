8款超萌Sanrio characters x Rody跳跳馬開運不倒翁公仔 新年加萌 搶閘過馬年

另有隱藏版閃爍Kuromi X Rody及 7-Eleven 應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody隆重登場 同場加映抱抱咕𠱸及電腦枱墊 為你的居家生活添上賀年氣氛

「開運不倒翁公仔系列 」驚喜駕到

為你開運招財

隱藏版閃爍

Kuromi X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔及7-Eleven 應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody 同步登場

「開運不倒翁公仔系列」產品資料：



1. Hello Kitty X Rody開運不倒翁公仔



Hello Kitty 戴上黃色的Rody 跳跳馬頭套登場，祝大家大吉大利、萬事如意！明亮黃色配上Hello Kitty經典的紅色蝴蝶結，為新春氛圍增添了喜慶感。這款公仔印有「大吉」的祝福語，象徵吉祥如意，帶來好運與幸福，是送給親友的理想選擇！



2. My Melody X Rody 開運不倒翁公仔



My Melody 戴上粉紅的Rody 跳跳馬頭套，預祝大家馬年過得紅粉緋緋！公仔上印有「結緣」的祝賀字，象徵新一年無論愛情與友誼，皆能增進親密感。粉紅色帶給人甜蜜的感覺，送給情人或朋友都定能帶來美好的祝福​！



３. Kuromi X Rody開運不倒翁公仔



酷味十足的Kuromi駕臨7-Eleven，神秘的外型配上獨特的紫色，令設計份外有格調。公仔印著「開運」的祝福語，象徵轉運與成功，寓意激勵追求突破與進步，開啟新局面，十分適合贈予求學中的朋友！祝願他們在新的一年，學業順利，輕鬆迎接挑戰。



4. Cinnamoroll X Rody開運不倒翁公仔



活力充沛的Cinnamoroll配戴上淺藍色的Rody 跳跳馬頭套現身，印有「健康」的祝賀字，象徵著健康、平安與活力，適合送給親友傳遞健康的祝福。 Cinnamoroll 圓潤又可愛的外形、加上順滑觸感讓你感到滿滿治療感，親切可愛的形象必定深受小朋友喜愛 。



5. Pompompurin X Rody開運不倒翁公仔



胖胖的 Pompompurin換上橙色的Rody 跳跳馬頭套來到7-Eleven，圓圓的外型襯托著溫暖的橙色，可愛度滿分，適合作新年擺設，為家中注入滿滿的愉快氛圍。公仔印著「常滿」的祝賀字，象徵豐盛與滿足，寓意新一年帶來財運與豐收​，是新年的必備好物！



6. Minnanotābō X Rody開運不倒翁公仔



充滿朝氣的 Minnanotābō以綠色Rody 跳跳馬造型驚喜登場，設計可愛之餘，又帶點小清新的感覺，十分吸睛。襯托著印有的「必勝」祝賀字，象徵勝利與成功，寓意新一年充滿希望與朝氣，祝願人們都能在生活中的不同階段獲得好運加持，成為自己人生賽道上的勝利組！



7. 【隱藏版】閃爍Kuromi X Rody開運不倒翁公仔



隱藏版的「閃爍 Kuromi X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」神秘現身，Kuromi穿上閃閃紫色Rody 跳跳馬頭套十分觸目，經典的紫色配上幻彩效果，盡顯魅力。公仔印著「開運」的祝福語象徵開運與幸福，讓大家於新一年有個好開始，傳遞正能量給身邊的人。這款1:19隱藏版開運不倒翁公仔的獨特和稀有的設計，必定會成為Kuromi愛好者的心頭好​！



8.【7-Eleven 應用程式限定版】15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody



「15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody」 首度登場，Cinnamoroll穿戴著天藍色的Rody 跳跳馬頭套亮相。配上印著「招福」的祝賀字，象徵幸福與好運，寓意新一年滿載招來的福氣。公仔毛茸茸的觸感舒服柔軟，按壓其腹部可郁動Cinnamoroll的耳朵，象徵招福，具互動趣味之餘，亦為新年增添生氣！

產品尺寸：

約11cm高 (15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody除外)



警告 WARNING 使用方式錯誤造成本產品損壞概不負責。

此產品不是玩具。不適用於4歲以下兒童使用。

此產品包塑膠件及金屬，可能有潛在勒頸窒息風險。需由成人監督下使用。

兒童需由成人監督下使用此產品。 使用須知 USE AND CARE 請勿接近火源與熱源，避免發生火災或造成損壞。

只能使用溫和的肥皂水清潔污漬，並使用濕布去除肥皂殘留物。

請勿使用烘乾機或熱風機，避免導致損壞。

圖案如有輕微顏色差異均屬正常現象。

「 開運不倒翁公仔系列 」推廣活動詳情：



電子及實體印花派發日期：



由2026年1月21日早上7時起至2026年3月17日止。顧客於 7-Eleven 實體店舖*或網店



單次購物滿$20#即可享電子或實體印花 1 張，其後每$10 可多享 1 張印花，如此類推。顧客須下載及登記成為 7-Eleven 應用程式之會員並同時綁定 yuu 帳戶，於網上購物時即可獲得相關交易



之電子印花；而於店舖購物時，需於付款前讓店員掃描 yuu ID 或已綁定的八達通或恒生 enJoy



卡驗證 yuu 會員身份，便可獲得相關交易之電子印花。 所有印花會於交易完成後即時派發及當面點收，交易一經完成，所有印花均不獲補發。印花派發以單一交易計算，不接受分單。電子及實體印花亦不能轉換及合併使用。



「 開運不倒翁公仔系列 」換購詳情：



【電子印花】由2026年1月21日早上7時起至2026年3月20日止，儲齊 20張電子印花，



即可免費隨機換購「開運不倒翁公仔系列 」1 件（限量 5,000件，先到先得，換完即止）；或儲齊 4張電子印花加$65，即可隨機換購1件；或儲齊 6張電子印花加$108，即可隨機換購2件。「開運不倒翁公仔系列」 均預先包裝並隨機換購，顧客不能選擇款式。現貨數量有限，換購情況會因應個別分店而異。每位顧客每日最多換購「開運不倒翁公仔系列」20件。如超過換購數量，本公司可安排訂貨。而取貨日期會按貨源而定，詳情請向店員查詢。



【實體印花】由2026年1月21日早上7時起至2026年3月20日止，儲齊 4張實體印花加



$65，即可隨機換購「開運不倒翁公仔系列 」1 件；或儲齊 6張實體印花加$ 108，即可隨機換購2件。



【yuu 會員專享優惠】推廣日期由2026年1月21日起至2026年3月17日止。兌換日期由2026年1月21日早上7時起至 2026 年3月20日止。以 8,800yuu 積分加$28，即可隨機換購「開運不倒翁公仔系列 」1 件。



「 15cm 郁郁耳 Cinnamoroll X Rody」換購詳情：



【電子印花】由2026年1月21日早上7時起至2026年3月20日止，儲齊35張電子印花，即可免費隨機換購1件（限量2,000件，先到先得，換完即止）；或儲齊12張電子印花加$88，即可隨機換購1件。每位顧客每日最多換購「15cm 郁郁耳Cinnamoroll X Rody」5件。「15cm 郁郁耳Cinnamoroll X Rody」取貨日期請參考7-Eleven App 及網站詳情。



所有有關電子印花的換購只適用於香港地區。

分享印花，換得更快！



想更快儲齊印花，換「開運不倒翁公仔系列 」，立即使用分享印花功能！ 只需輸入朋友的電話號碼，用戶即可瞬間與朋友分享印花，更快儲齊印花換齊全套「開運不倒翁公仔系列 」，體驗升級、樂趣加倍！



儲電子印花換購步驟：



步驟 1： 下載 7-Eleven App 並同時綁定 yuu 賬戶。



步驟２： 在實體店舖付款前讓店員掃描 yuu ID 或已綁定的八達通或恒生 enJoy 卡驗證 yuu 會



員身份；或於 7-Eleven App 内購物即可自動獲得相關交易之電子印花。



步驟 3： 選擇換購產品方式。



步驟 4： 儲夠指定數目印花即可兌換禮品換購券。7-Eleven 實體店向店員出示禮品換購券 QR



Code 換購產品。



Sanrio characters x Rody 開運小物系列 為你的居家生活添上節日氛圍

「抱抱咕𠱸」產品資料：

1. Hello Kitty X Rody抱抱咕𠱸

Hello Kitty 配戴著鮮明黃色的Rody 跳跳馬頭套，手持紅色心心，預祝大家新一年心想事成。抱抱咕𠱸適合作新年擺設使用，為你的客廳增添喜慶氣氛！



產品尺寸：

約350mm高

2. Kuromi X Rody抱抱咕𠱸



俏皮又可愛的Kuromi 化身可愛立體的咕𠱸，配搭上紫色Rody 跳跳馬造型完美點綴房間之餘，同時亦能提升家居品味。



產品尺寸：

約350mm高

3. Cinnamoroll X Rody抱抱咕𠱸

Cinnamoroll 以一身淺藍色的Rody 跳跳馬造型萌爆登場，咕𠱸質感舒適，適合作為抱枕使用，讓你可放鬆休息，帶著滿滿活力迎接新一年。



產品尺寸：

約350mm高

4. Minnanotābō X Rody抱抱咕𠱸

Minnanotābō 穿著綠色的Rody 跳跳馬造型現身，逗趣的表情，配上可愛設計，為居家環境增添朝氣。



產品尺寸：

約350mm高



警告 WARNING 本產品適用年齡為15歲以上，請勿將產品交給未達適用年齡的兒童使用。（此產品並非玩具，不適用於15歲以下兒童。）

請勿將產品套在頭上或遮蓋面部，以免造成窒息危險。

使用方式錯誤造成本產品損壞概不負責。

使用須知 USE AND CARE 如產品引起皮膚刺激或不適，請立即停止使用。

清潔時，請使用濕布輕輕擦拭。避免使用汽油、稀釋劑或酒精清潔，這些可能會損壞坐墊的表面及背襯，請僅進行表面清潔。

長時間浸泡坐墊可能會導致褪色。

請遠離火源與高溫物體，以免發生火災或造成損壞。

圖案如有輕微顏色差異均屬正常現象。

收納前確保產品已經乾透，並儲存於清涼乾爽的地方。

請勿使用烘乾機或熱風機，避免導致損壞。 「抱抱咕𠱸」 推廣活動詳情：



推廣日期由2026年1月21日早上7時至3月17日止，換購日期由2026年1月21日早上7時至3月20日止。 於 7-Eleven 分店*任何消費#加$59，即可換購「抱抱咕𠱸」 1件。



【yuu 會員專享優惠】 推廣日期由 2026年1月21日起至3月17日止。兌換日期由2026年1月21日起至3月20日止。以 8,000 yuu 積分加$19，即可換購「抱抱咕𠱸」 １件。



數量有限，換完即止。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。



「電腦枱墊」產品資料：

1. Hello Kitty X Rody電腦枱墊

Hello Kitty 騎著黃色Rody跳跳馬現身，配上經典紅色蝴蝶結和金元寶圖案，象徵財富與好運！精美設計適合用於辦公室，為工作環境增添一絲趣味。

2. Kuromi X Rody電腦枱墊

俏皮的Kuromi騎上活力十足的紫色Rody跳跳馬登場，枱墊採用Kuromi的紫色作為背景，為工作空間增添活力之餘，更是辦公室內觸目的開運擺設。

3. Cinnamoroll X Rody電腦枱墊

電腦枱墊以可愛又療癒的藍色為主色調，印有甜美的Cinnamoroll和藍色的Rody跳跳馬，帶來放鬆又治癒的氛圍，適合用於不同桌面環境。

4. Minnanotābō X Rody電腦枱墊

開朗的 Minnanotābō 騎著綠色的跳跳馬，化身實用度滿分的電腦枱墊，配上可愛的禮物盒圖案，充滿節日氣氛，為新的一年帶來滿滿的正能量！枱墊有效保護桌面免受刮痕與污漬，適合用作鼠標墊或書寫墊。

產品尺寸：

約300mmx600mm高



警告 WARNING 如產品引起任何皮膚刺激或不適，請停止使用。

避免使用汽油、稀釋劑或冰塊清潔，否則會損壞枱墊的表面和背襯，請僅進行表面清潔。

請將產品遠離火源。

使用須知 USE AND CARE 使用時，請將產品平放於桌面。

清潔時，請使用濕布輕輕擦拭。

長時間浸泡枱墊可能會導致褪色。 「電腦枱墊」推廣活動詳情：



推廣日期由2026年1月21日早上7時至3月17日止，換購日期由2026年1月21日早上7時至3月20日止。 於 7-Eleven 分店*任何消費#加$99，即可換購 「電腦枱墊」 1件。



【yuu 會員專享優惠】推廣日期由 2026年1月21日起至3月17日止。兌換日期由2026年1月21日起至3月20日止。以 8,000 yuu 積分加$59，即可換購「電腦枱墊」 １件。



數量有限，換完即止。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。



香港 - 2026年2月4日 - 農曆新年就到，7-Eleven 精心準備了新春驚喜與你喜迎新歲，祝願大家馬年福星高照、平安大吉！適逢馬年將至，7-Eleven特意邀請6位超人氣Sanrio角色為大家送上祝福，包括 Hello Kitty、My Melody、 Kuromi、Cinnamoroll、Pompompurin及 Minnanotābō，與風靡全球、深受大小朋友歡迎的著名充氣玩具馬品牌Rody跳跳馬攜手合作，推出全新「開運不倒翁公仔系列 」，同大家拜個早年！全套「開運不倒翁公仔系列 」共有８款，其中包括隱藏版閃爍 Kuromi X Rody跳跳馬開運不倒翁公仔及7-Eleven 應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody。每款都非常適合作為開運擺設，寓意福星齊報喜，新一年幸福滿滿！新年新氣象，居家擺設當然要添上新意，今次7-Eleven於產品設計加添上了更多新元素，６位 Sanrio characters 分別戴上顏色鮮豔的Rody 跳跳馬頭套可愛現身，款款設計都充滿賀年氣氛，非常適合作居家開運擺設。開運公仔外型設計以「達摩不倒翁」為靈感，柔軟順滑的觸感，抱著時非常舒服，公仔內置搖鈴，只需輕輕搖動就會發出「啷啷」聲，帶來滿滿治療感，同時招來福氣。其圓碌碌的超萌造型，象徵福氣滿滿，每款公仔皆印有其各自的祝福語包括：「大吉」、「結緣」、「開運」、「健康」、「常滿」及「必勝」，寓意大家新一年好運連連，將祝福傳遞給摯親！7-Eleven同步推出1:19隱藏版 — 「閃爍 Kuromi X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」，Kuromi換上幻彩紫色的Rody 跳跳馬頭套造型亮相，經典的紫色配上閃爍效果，盡顯Kuromi的獨特魅力，極具收藏價值，是粉絲必儲的珍藏款式！另外，7-Eleven 應用程式限定版 — 「15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」 亦首次登場，由Cinnamoroll戴上天藍色的Rody 跳跳馬頭套可愛現身。公仔毛茸茸的觸感舒服柔軟，按壓其腹部可郁動Cinnamoroll的耳朵，象徵招福，增添互動趣味之餘，亦為你的新年增添生氣！產品圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。所有換購價已包含塑膠購物袋徵費。所有換購價相關金額不能獲取印花及 yuu 積分及不適用於以恒生enJoy卡付款之 95 折。詳情可登入本公司網頁查詢。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。所有有關電子印花事宜只適用於香港地區。*此推廣不適用於香港迪欣湖、迪士尼行政大樓及迪士尼樂園食物亭分店。如有爭議，7-Eleven 保留最終之決定權。#消費金額不包括購買「7 仔預購」產品、yuu 預訂產品、香煙、奶粉 (任何型號) 、尿片、網上遊戲卡、印花換購活動換購品、現金券、禮券、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購 物袋收費、垃圾收費指定袋及指定標籤或其他服務項目。顧客服務熱線: 2299 1110 (服務時間為星期一至五 09:00-17:00，星期六、日及公眾假期休息)或登入本公司網頁 www.7-eleven.com.hk 以電郵查詢。所有推廣期內累積之印花只作參與此推廣期內印花推廣活動，活動完結後該印花將會作廢。不同推廣期所獲取之印花不可累計或轉移至其他印花活動。當獲取指定數量電子印花後，顧客可於 7-Eleven 應用程式內兌換「禮品換購券」並須到實體店完成兌換程序。電子印花一經扣除，將不獲補發。禮品取貨日期需視乎實際店舖存貨量而定，詳情請向店員查詢。於 7-Eleven 實體店舖進行兌換程序時，以掃描二維碼方式兌換禮品。以實體印花換購產品時，7-Eleven 會即時收回貼有指定實體印花數目之收集卡。如超過指定數目，印花恕不發還。印花如有損壞、塗污或偽造，均當作廢論。 只接受完整印花收集卡之正本或影印本，其他版本恕不接受。若取消訂單或將產品退款，相關交易中所獲取的電子印花將從手機應用程式賬戶中自動扣回。如顧客於實體店退貨，需一併退回實體印花。今年想為屋企增添節日氣氛，7-Eleven已經早有準備，特意推出兩款實用度滿分又精緻的Sanrio characters x Rody 抱抱咕𠱸及電腦枱墊，讓你於生活中的每個小細節都能感受濃厚的新春氣氛。抱抱咕𠱸及電腦枱墊均以Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll及 Minnanotābō 為主角，滿足各位粉絲喜好。​今個新年，讓一眾Sanrio characters 與Rody跳跳馬時刻陪伴著你，無論家中或辦公室都能感受滿滿的節日氛圍。*此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。#消費金額不包括購買香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品禮品卡、預付卡、各款入場劵/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。（其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務（包括但不限於八達通、澳門通/MPay、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包）、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。）詳情請登入本公司網頁。*此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。#消費金額不包括購買香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品禮品卡、預付卡、各款入場劵/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。（其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務（包括但不限於八達通、澳門通/MPay、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包）、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。）詳情請登入本公司網頁。