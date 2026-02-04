沙特阿拉伯正準備舉辦阿爾烏拉新興市場經濟體會議，將於 2026 年 2 月 8 至 9 日舉行

沙特阿拉伯阿爾烏拉2026年2月4日 /美通社/ -- 沙特阿拉伯王國正積極籌備第二屆阿爾烏拉新興市場經濟體會議 (AlUla Conference for Emerging Market Economies，ACEME)。會議將於 2026 年 2 月 8 日至 9 日在阿爾烏拉省舉行，並由沙特財政部與國際貨幣基金 (International Monetary Fund) 組織攜手合辦。 活動將匯聚來自世界各地的財政部長、中央銀行行長及政策制定者，以及國際金融機構負責人和經濟專家出席。 會議將在全球經濟迅速轉型的背景下舉行。 在此環境下，新興市場經濟體有必要加強自身韌性，並把握新機遇，以確保可持續增長及提升生活水平，從而對全球經濟穩定帶來正面影響。

ACEME 展示了沙特財政部與國際貨幣基金組織之間的重要策略夥伴關係，亦反映沙特阿拉伯王國在支持國際經濟對話及加強國際合作方面日益提升的角色。 財政大臣 Mohammed Aljadaan 閣下強調，王國主辦是次會議，正是其持續致力支持國際社會加強全球金融及經濟穩定努力的延續。 他亦指出，新興市場經濟體因其對全球經濟增長及穩定具直接影響，在全球經濟體系中佔據關鍵地位。 Aljadaan 部長表示：「阿爾烏拉新興市場經濟體會議提供一個獨特平台，讓各方就全球經濟發展交流意見，並探討有助促進共融增長及提升經濟韌性的政策與改革。同時，透過更廣泛的國際合作，共同應對各項挑戰。」

國際貨幣基金組織總裁 Kristalina Georgieva 博士表示：「阿爾烏拉會議為新興經濟體提供一個至關重要的平台，讓各方討論如何在前行路上有效應對風險，並把握即將出現的機遇。 在科技、人口結構及地緣政治推動下，全球經濟正經歷全面轉型，政策制定者正面對更具挑戰性及不明朗的環境。 各國應攜手合作，透過健全的宏觀經濟及金融政策，加強經濟韌性。」 與會代表將交流經驗、協調政策，並支持經濟改革路徑，協助相關國家把握全球經濟轉型帶來的機遇，實現更共融及可持續的增長。

會議亦旨在提升國際社會對新興市場經濟體所面臨挑戰的認知；突顯部分國家在構建創新解決方案、加強國際合作方面的成功經驗；支持吸引投資；以及協助改善生活水平，促進經濟繁榮。 更多資訊，請瀏覽：https://alulaeme.com View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-2026--2--8--9--302678940.html SOURCE Ministry Of Finance