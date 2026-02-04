隨著市場對黃金白銀興趣的增加，Bybit拓展貴金屬交易業務

該活動會持續至2026年4月30日，符合條件的用戶可以在Bybit平台上，使用單一泰達幣(USDT)賬戶交易多種與黃金白銀相關的金融工具。支持的產品包括XAUT/泰達幣的現貨交易、XAUTUSDT和PAXGUSDT的期貨交易、XAUT0 Alpha產品，以及XAUUSD、XAUEUR、XAUJPY+、XAUAUD+、XAGUSD和XAGAUD等精選的傳統金融工具。此次活動凸顯了Bybit通過統一、資金高效的交易體驗，持續推進數字資產市場與成熟大宗商品市場融合的戰略。

阿聯酋迪拜2026年2月4日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣佈推出新的 Bybit 「金銀交易正當時」活動 ，該活動恰逢貴金屬市場持續受到關注，且市場對數字資產與現實世界資產掛鉤的需求不斷增長。

XAUT，又稱Tether Gold（泰達黃金），是由Tether（泰達）發行的實物黃金代幣化產品，由存放在安全金庫中的足額黃金按1:1比例提供背書。該代幣支持一周七天24小時全天候交易，並允許用戶以零散份額持有黃金，避免了持有實物金條所面臨的物流難題。Bybit已成為XAUT交易的主要平台之一，反映出在避險資產需求回升的背景下，市場對黃金代幣化產品的興趣日益濃厚。Bybit平台上的近期更新包括支持在Mantle網絡上新增XAUT存取款的功能，由此拓展跨鏈獲取渠道，並降低用戶參與黃金代幣化交易的成本。

除了交易功能外，此次活動還通過Bybit的「輕鬆理財」(Easy Earn)系列產品，為黃金代幣持有者提供收益機會。Bybit支持XAUT「靈活輕鬆理財」產品，年化收益率最高達11%，用戶可以在保持資金靈活性的同時，為閒置的XAUT持倉賺取收益。

作為此次限時活動的一部分，來自符合條件的司法管轄區的用戶，若在活動期間完成至少一筆任意受支持黃金白銀相關資產的交易，即有機會獲得最高2000個泰達幣的空投獎勵。獎勵發放需要通過風險控制審核，並滿足其他資格要求。