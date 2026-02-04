熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-04 20:03
更新：2026-Feb-04 20:03
PR Newswire

Mantle全球黑客馬拉松2025收官：超2000名Web3開發者共築RWA與AI新浪潮

分享：

阿聯酋迪拜2026年2月3日 /美通社/ -- 作為連接傳統金融(TradFi)、現實世界資產(RWA)與鏈上流動性的高性能分發及流動性層，Mantle正式結束了其2025年全球黑客馬拉松的項目徵集，共收到超過2044名註冊開發者的519個項目提案。該活動於2025年10月22日啟動，歷時四個月，項目提交轉化率達25.4%，顯著高於行業10-15%的平均水平。這一成果彰顯了Mantle不斷提升的影響力及其開發者社區的高執行力。

Mantle全球黑客馬拉松2025收官：超2000名Web3開發者共築RWA與AI新浪潮 (PRNewsfoto/Mantle)

生態拓展與全球融合

Mantle全球黑客馬拉松2025的成功，得益於Mantle、OpenBuild、HackQuest與全球生態合作夥伴網絡的緊密協作。戰略舉措包括：

adblk4

數據驅動的洞察：多元化開發者群體

對2000多名參賽者的分析顯示，本屆黑客馬拉松集結了經驗豐富的多鏈開發群體：

adblk5

  • 跨鏈流入：550名參賽者以以太坊為原生平台，同時有大量開發者來自Solana（274名）、Base（229名）和Polygon（172名）生態。
  • 技能分佈：開發者技能多樣，主要使用JavaScript（62.05%）、TypeScript（56.89%）和Solidity（32.34%）。
  • 賽道創新：提交項目以RWA/RealFi（22.21%）和DeFi（21.79%）為主，其次是AI、基礎設施和GameFi。

Mantle全球黑客馬拉松2025收官：超2000名Web3開發者共築RWA與AI新浪潮 (PRNewsfoto/Mantle)

戰略合作與數字身份

核心合作夥伴OpenBuild貢獻了124個項目註冊和45個高質量方案，主要關注AI和RWA等Mantle重點佈局的垂直領域。此外，與Web3insight.AI聯合推出的DevCard計劃，見證了196名開發者激活鏈上身份，其中47支團隊獲得了直接合作邀請。

adblk6

Demo Day即將揭幕：15萬美元獎金池

30支決賽隊伍從519個提交項目中脫穎而出，將參加2026年2月3日至4日的Demo Day評審將圍繞技術創新性、商業可行性生態契合度三大維度對項目進行評估

最終獲勝名單將於2月10日在香港Consensus大會上正式揭曉。

15萬美元的獎金池包括3萬美元大獎和分賽道獎項。除獎金外，獲勝者還將獲得Mantle EcoFund的快速通道資助資格和長期孵化支持。

關於Mantle

Mantle作為機構與傳統金融接入鏈上流動性和真實世界資產的首要分發層與網關，旨在驅動現實世界金融資產的流通。

adblk7

憑借超40億美元的社區自有資產規模，Mantle將可信度、流動性和可擴展性與機構級基礎設施相結合，以支持大規模應用。其生態系統以Bybit平台內的$MNT為錨點，通過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目延展構建。此外，Mantle Network還與Ethena USDe、Ondo USDY、OP-Succinct等行業領先發行方和協議建立了合作夥伴關係。

欲瞭解更多關於Mantle的信息，請訪問：mantle.xyz
獲取更多社交動態，請關註：Mantle官方X賬戶Mantle社區頻道
媒體垂詢，請聯繫：[email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/mantle20252000web3rwaai-302678901.html

SOURCE Mantle

