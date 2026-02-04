SuperX 強化日本佈局，攜手當地合作夥伴探索 AI 資料中心項目

依託模組化架構，加速日本 AI 基礎設施建設 日本大阪2026年2月4日 /美通社/ -- SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX）旗下的日本子公司 SuperX Industries Co., Ltd.（以下簡稱「SuperX」）今日宣佈，已與 Digital Dynamic Inc.（以下簡稱「DD」）、eole Inc.（以下簡稱「eole」）以及 Woodman Inc.（以下簡稱「Woodman」）簽署了第二份合作備忘錄（MOU）。此次簽署的 MOU 建立在各方此前的合作基礎之上，旨在建立一個全面框架，共同在日本各地開發大規模 AI 資料中心（AIDC）。 推進三重縣試點項目 繼 2026 年 1 月 30 日在日本大阪簽署首份 MOU 後，各方簽署了本份備忘錄以進一步深化合作，成立聯合工作組，在日本三重縣試點 AIDC 專案。該專案的初始設施容量最高可達 4MW，具體取決於可行性評估、場地條件、監管審批以及最終協議的簽署 。該試點計畫作為一個起點，用於評估未來總容量擴展至 300MW 的潛力 。

解決日本 AI 基礎設施瓶頸 向模組化架構的轉型直接滿足了日本國內 AI 產能的日益加速的增長需求 。與耗時數年才能完工的傳統建設模式不同，SuperX 的模組化方案通過顯著縮短建設週期來加速部署 。這個新的試點項目專為下一代液冷 GPU 而設計，這些能力通常是傳統資料中心所缺乏的 。 可擴展的交付能力與可靠的運營方式 根據 MOU，各方擬在關鍵AI基礎設施的系統集成方面進行合作，包括對持續 AI 工作負載至關重要的先進電力系統和液冷解決方案 。該框架另考慮了未來整合可再生能源元件（如太陽能和風能、儲能系統以及電網互連），具體取決於場地條件、商業可行性和監管審批 。

為促進執行，各方將成立一個聯合工作組來定義技術架構、治理和近期里程碑 。SuperX 將主導提供模組化系統架構和電力系統集成 。 高管致辭 SuperX Industries Co., Ltd. 首席執行官古川愛子（Aiko Furukawa）表示：「在 AI 競賽中，『速度』就是新的硬通貨。三重縣的這一試點項目將證明我們能夠快速部署 AI 基礎設施。通過與夥伴們並肩協作，我們正在證明模組化擴展是滿足日本激增的 AI 需求的最佳可行路徑。」 展望未來 展望未來，各方擬將初始試點專案作為參考框架，評估日本各地更廣泛的模組化 AIDC 機會，包括可擴展的擴張路徑。相關計畫的實施將取決於審批情況、選址條件以及正式協議的簽署。

關於 Digital Dynamic Inc Digital Dynamic Inc. 是日本增長最快的 AI 基礎設施運營商之一，其基於 NVIDIA 的推理 GPU 資源部署正在迅速擴大。2026 年，公司計畫完成位於鹿兒島縣和福島縣的 AI 資料中心建設，進一步鞏固日本下一代 AI 計算基石。 關於 eole Inc eole Inc. 是日本的一家上市公司，在國內 GPU 伺服器市場的影響力日益增強。公司為 AI 資料中心開發項目提供投資及業務拓展支援，在推動日本 AI 基礎設施生態系統發展中發揮著積極作用。 關於 Woodman Inc WOODMAN Inc. 是一家日本科技公司，致力於通過將剩餘電力和計算能力等未充分利用的資源轉化為新價值，從而消除社會浪費。他們專注於為 AI 和高性能計算（HPC）構建優化的計算環境，搭建起了能源基礎設施與此前區塊鏈之間的橋樑。

關於 SuperX AI Technology Limited (NASDAQ:SUPX) SuperX AI Technology Limited 是一家 AI 基礎設施解決方案提供商，為 AI 資料中心提供全面的專利硬體、先進軟體及端到端服務組合。公司的服務涵蓋高級方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成以及端到端運維。其核心產品包括高性能 AI 伺服器、800V 直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及 AI 雲和 AI 智慧體。公司總部位於新加坡，服務於全球機構客戶，包括企業、研究機構、雲端及邊緣計算部署。欲瞭解更多資訊，請訪問：www.superx.sg 安全港聲明 本新聞稿可能包含前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能會不時以口頭或書面形式發表前瞻性陳述。我們基於對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性陳述，這些陳述來源於我們目前掌握的資訊。您可以通過非歷史性質的術語來識別前瞻性陳述，特別是使用「可能」、「應當」、「預期」、「預料」、「構思」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預計」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語及其否定形式。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮各種因素，包括：我們改變公司發展方向的能力；我們跟上新技術和不斷變化的市場需求的能力；以及我們業務的競爭環境。這些及其他因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述產生重大差異。

前瞻性陳述僅為預測。讀者請注意不要過度依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明可能不會發生，且實際事件和結果可能因涉及我們的風險、不確定性和假設而產生重大差異。我們沒有義務根據不確定性及假設的結果公開更新或修正任何前瞻性陳述，本新聞稿中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明可能不會發生。