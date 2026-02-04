Adyen 及 Fresha 的資本發放額已突破 550 萬美元，其全球嵌入式金融服務更擴展至七大主要市場

- Fresha 選擇 Adyen 為美容與健康企業快速提供靈活資本。
- Fresha Capital 目前已登陸美國、英國、澳洲、加拿大、荷蘭、芬蘭和瑞典。
- Fresha 為其在自我護理界 (包括髮廊及水療中心) 的 14 萬間企業及 45 萬名專業人士開通資本渠道，每月更促成超過 3,500 萬筆預約。
紐約2026年2月4日 /美通社/ -- 為眾多領先企業首選的全球金融科技平台 Adyen 今日宣布，聯同全球美容、健康與自我護理市集平台 Fresha 推出 Fresha Capital。 服務現已於美國、英國、澳洲、加拿大、荷蘭、芬蘭和瑞典啟用，至今累計發放貸款金額突破 550 萬美元。 此次推出壯大 Fresha 的金融產品生態系統，讓平台廣大中小企 (SMB) 迅速而流暢地獲取營運資本，為增長注入動力。
此舉彰顯 Fresha 的策略：借助作為 Adyen 產品方案核心組成部分的嵌入式金融，突破支付局限，提供互聯互通的金融服務，促進價值在平台內流轉。 Adyen Capital 隸屬 Adyen 穩健的嵌入式金融產品組合，讓平台在自身生態系統內直接提供核心金融服務。
Adyen 平台與金融服務全球負責人兼高級副總裁 Hemmo Bosscher 評論道：「我們與 Fresha 的合作，體現嵌入式支付如何推動策略性變革。 Fresha 與我們合作，將支付功能直接嵌入其平台之中，並進一步引入嵌入式貸款，為其開拓新的收入來源，同時在多個關鍵市場加深與客戶的關係。」
Adyen Capital 專為需要即時流動資金來維持營運的平台用戶 (中小企，SMBs) 度身而設。 對 Fresha 的關鍵優勢包括：
- 資金快速到位：用戶能在幾秒內查看預先批核的額度並申請融資，資金於幾小時或同一營業日內即到帳。 轉帳至外部銀行一般只需幾分鐘，但根據不同銀行，可能需要最多兩個營業日。
- 手續簡單，金額彈性：貸款額度介乎 500 至 50,000 美元（以支援貨幣計算），全憑銷售表現預先批核，無需繁複申請或文件往來。
- 還款清晰靈活：還款額按每日營業額的固定比率（1% 至 15%）自動調節，企業多賺多還、少賺少還，靈活貼合營收節奏。 貸款期限最長九個月，提前還款或逾期還款均無須額外付費。
此方案滿足行內的普遍需求，例如髮廊東主可在旺季前獲取資金，用於添置新設備或增聘人手。
中小企的關鍵助力
The Usual Lash 東主張 Betty Zhang 說：「當時我們處於關鍵時刻，現金跑道僅剩不足六週，極之需要額外資金。 時間緊迫，我們多年累積的擴展動能恐怕將會付諸流水。 我們無法任由增長計劃停滯，苦等傳統銀行幾週批核。 Fresha Capital 此時成為關鍵支柱。 我們在不足 24 小時內獲得所需資金，這筆現金注入不僅成功挽救計劃，更讓我們能從擔憂短期現金流，轉為專注透過新產品及新店來提升服務質素。」
Himalayan Salt Therapy 創辦人 Justin Barrett 說：「每年 10 月旅遊旺季結束，如何撐到 3 月的壓力隨之而來。 我要為未知變數預留緩衝，Fresha Capital 只花兩分鐘便能滿足所需。 這不僅紓解我們的季節性憂慮、穩住薪資發放，更有助 12 月市場推廣，使禮品卡銷售激增 22%。 憑藉每日銷售自動還款，流程如行雲流水，我們的還款速度亦明顯快於預期。」
Fresha 的策略價值
Fresha 支付總監 Pawel Iwanow 表示：「我們與 Adyen 的合作讓我們能在幾週內推出 Fresha Capital，並快速擴展至七大全球市場。 放款額已逾 550 萬美元，足見資金獲取往往是美容與健康中小企的主要障礙。 若然髮廊的關鍵設備在高峰週末前的週五故障，我們現可於幾秒內批核貸款，為合作夥伴化解危機，開創原本需要延後的增長機會。」
平台的策略優勢亦包括：
- 吸引用戶忠實支持：提供即時彈性的資金方案，讓 Fresha 成為用戶業務營運中不可或缺的合作夥伴。
- 實證方案：Adyen Capital 往績彪炳，80% 接受資本額度的企業會再度申請第二筆貸款。
- 零風險收益：Adyen 承擔所有借貸與信貸風險。
- 迅速推出市場：平台可使用預建白標組件在幾小時內推出 Capital，或透過 API 建構以盡享靈活自主。 Adyen 提供培訓及市場推廣的啟動支援。
關於 Fresha
Fresha 是全球領先的美容與健康市集平台，獲世界各地數以百萬計的消費者及企業信賴。 消費者能透過 Fresha 市集探索、預訂和支付本地美容與健康服務；而相關企業及專業人士則可運用其一站式平台，結合簡單直觀的商業軟件與金融科技方案，全面掌控營運。 如欲了解更多，請瀏覽 fresha.com，在 App Store 及 Google Play 下載 Fresha，或在 Facebook 及 Instagram 關注 Fresha。
關於 Adyen
Adyen (ADYEN: AMS) 是眾多頂尖公司選用的金融科技平台。 透過在單一全球方案中提供端到端支付能力、數據推動的洞察分析以及金融產品，Adyen 協助企業更快實現抱負。 Adyen 辦事處遍佈全球，合作企業包括 Meta、Uber、H&M、eBay 及 Microsoft 等。 如本商戶資訊所述，與 Fresha 的合作凸顯 Adyen 多年來與新舊商戶的持續增長。
