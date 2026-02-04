Adyen 及 Fresha 的資本發放額已突破 550 萬美元，其全球嵌入式金融服務更擴展至七大主要市場

Fresha 選擇 Adyen 為美容與健康企業快速提供靈活資本。

Fresha Capital 目前已登陸美國、英國、澳洲、加拿大、荷蘭、芬蘭和瑞典。

Fresha 為其在自我護理界 (包括髮廊及水療中心) 的 14 萬間企業及 45 萬名專業人士開通資本渠道，每月更促成超過 3,500 萬筆預約。 紐約2026年2月4日 /美通社/ -- 為眾多領先企業首選的全球金融科技平台 Adyen 今日宣布，聯同全球美容、健康與自我護理市集平台 Fresha 推出 Fresha Capital 。 服務現已於美國、英國、澳洲、加拿大、荷蘭、芬蘭和瑞典啟用，至今累計發放貸款金額突破 550 萬美元。 此次推出壯大 Fresha 的金融產品生態系統，讓平台廣大中小企 (SMB) 迅速而流暢地獲取營運資本，為增長注入動力。

此舉彰顯 Fresha 的策略：借助作為 Adyen 產品方案核心組成部分的嵌入式金融，突破支付局限，提供互聯互通的金融服務，促進價值在平台內流轉。 Adyen Capital 隸屬 Adyen 穩健的嵌入式金融產品組合，讓平台在自身生態系統內直接提供核心金融服務。 Adyen 平台與金融服務全球負責人兼高級副總裁 Hemmo Bosscher 評論道：「我們與 Fresha 的合作，體現嵌入式支付如何推動策略性變革。 Fresha 與我們合作，將支付功能直接嵌入其平台之中，並進一步引入嵌入式貸款，為其開拓新的收入來源，同時在多個關鍵市場加深與客戶的關係。」

Adyen Capital 專為需要即時流動資金來維持營運的平台用戶 (中小企，SMBs) 度身而設。 對 Fresha 的關鍵優勢包括： 資金快速到位： 用戶能在幾秒內查看預先批核的額度並申請融資，資金於幾小時或同一營業日內即到帳。 轉帳至外部銀行一般只需幾分鐘，但根據不同銀行，可能需要最多兩個營業日。

此方案滿足行內的普遍需求，例如髮廊東主可在旺季前獲取資金，用於添置新設備或增聘人手。 中小企的關鍵助力 The Usual Lash 東主張 Betty Zhang 說：「當時我們處於關鍵時刻，現金跑道僅剩不足六週，極之需要額外資金。 時間緊迫，我們多年累積的擴展動能恐怕將會付諸流水。 我們無法任由增長計劃停滯，苦等傳統銀行幾週批核。 Fresha Capital 此時成為關鍵支柱。 我們在不足 24 小時內獲得所需資金，這筆現金注入不僅成功挽救計劃，更讓我們能從擔憂短期現金流，轉為專注透過新產品及新店來提升服務質素。」

Himalayan Salt Therapy 創辦人 Justin Barrett 說：「每年 10 月旅遊旺季結束，如何撐到 3 月的壓力隨之而來。 我要為未知變數預留緩衝，Fresha Capital 只花兩分鐘便能滿足所需。 這不僅紓解我們的季節性憂慮、穩住薪資發放，更有助 12 月市場推廣，使禮品卡銷售激增 22%。 憑藉每日銷售自動還款，流程如行雲流水，我們的還款速度亦明顯快於預期。」 Fresha 的策略價值 Fresha 支付總監 Pawel Iwanow 表示：「我們與 Adyen 的合作讓我們能在幾週內推出 Fresha Capital，並快速擴展至七大全球市場。 放款額已逾 550 萬美元，足見資金獲取往往是美容與健康中小企的主要障礙。 若然髮廊的關鍵設備在高峰週末前的週五故障，我們現可於幾秒內批核貸款，為合作夥伴化解危機，開創原本需要延後的增長機會。」

平台的策略優勢亦包括： 吸引用戶忠實支持： 提供即時彈性的資金方案，讓 Fresha 成為用戶業務營運中不可或缺的合作夥伴。

Adyen 承擔所有借貸與信貸風險。 迅速推出市場：平台可使用預建白標組件在幾小時內推出 Capital，或透過 API 建構以盡享靈活自主。 Adyen 提供培訓及市場推廣的啟動支援。 關於 Fresha

Fresha 是全球領先的美容與健康市集平台，獲世界各地數以百萬計的消費者及企業信賴。 消費者能透過 Fresha 市集探索、預訂和支付本地美容與健康服務；而相關企業及專業人士則可運用其一站式平台，結合簡單直觀的商業軟件與金融科技方案，全面掌控營運。 如欲了解更多，請瀏覽 fresha.com，在 App Store 及 Google Play 下載 Fresha，或在 Facebook 及 Instagram 關注 Fresha。

關於 Adyen

關於 Adyen

Adyen (ADYEN: AMS) 是眾多頂尖公司選用的金融科技平台。 透過在單一全球方案中提供端到端支付能力、數據推動的洞察分析以及金融產品，Adyen 協助企業更快實現抱負。 Adyen 辦事處遍佈全球，合作企業包括 Meta、Uber、H&M、eBay 及 Microsoft 等。 如本商戶資訊所述，與 Fresha 的合作凸顯 Adyen 多年來與新舊商戶的持續增長。