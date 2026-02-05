World Informatix Cyber Security 紀念孟加拉銀行網絡攻擊事件十週年

華盛頓2026年2月5日 /美通社/ -- World Informatix Cyber Security 今天紀念 2016 年孟加拉中央銀行網絡攻擊事件十週年，此事在金融業網絡安全史上被廣泛視為具劃時代意義的關鍵時刻。 該事故促使全球重新評估銀行之間金融訊息傳遞環境的安全措施。

World Informatix 在攻擊發生後支援事故應對工作，事件亦暴露當時行內普遍存在的結構性漏洞。 此事亦促使全球的金融機構、監管機構和服務供應商，重新反思銀行間支付系統的營運韌性及網絡風險。

World Informatix Cyber Security 行政總裁 Rakesh Asthana 表示：「當時，金融業在支付環境中面臨前所未見規模的營運網絡風險。 事件證明，支付基礎設施遭受網絡入侵絕非單純的資訊科技 (IT) 問題，而是關乎整個金融體系穩定的系統性風險。」