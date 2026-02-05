三一海工與CEA在澳大利亞締結伸縮臂叉裝車及物料搬運戰略合作

珠海2026年2月5日 /美通社/ -- 三一集團旗下港口機械事業部三一海工，在其全球客戶峰會暨電智新品發布會上宣布，與CFC Group旗下的Construction Equipment Australia（簡稱「CEA」）達成戰略合作伙伴關系。 此次合作將把三一的系列伸縮臂叉裝車和物料搬運設備引入不斷增長的澳大利亞物料搬運領域，提供堅固耐用與創新性兼具的強大組合，滿足澳大利亞市場的需求。 根據協議條款，CEA將利用其廣泛的全國分銷網絡，將三一先進的伸縮臂叉裝車和物料搬運設備引入澳大利亞的關鍵行業，包括采礦、租賃、建築、農業和散貨搬運等領域。

三一設備以其耐用性、能效和智能技術集成而聞名，高度契合澳大利亞對可持續、高性能物料搬運解決方案日益增長的需求。三一集團董事伏衛忠表示：「與CEA合作是三一海工全球擴張戰略的一個重要裡程碑。」 CFC Group執行主席Philip Cardaci表示：「CEA以能夠與理解本地客戶需求的品牌合作為榮，這些品牌能夠提供先進優質的產品，並優先考慮未來行業需求。三一擁有遍布全球的研發中心和制造工廠所體現的全球制造專長，並專注於電動和智能技術，這與我們現有且不斷增長的產品組合完美互補。」

CEA在澳大利亞擁有豐富經驗和成熟的銷售網絡，將成為三一重要的戰略合作伙伴。憑借對當地市場的深刻洞察和市場經驗，CEA有望在支持三一伸縮臂叉裝車和物料搬運設備在澳大利亞市場的長期增長方面發揮關鍵作用。 CEA首席執行官Hylton Taylor表示：「我們很高興將三一系列伸縮臂叉裝車和物料搬運設備引入澳大利亞市場。這些是CEA非常熟悉的產品領域，我們期待展示三一領先市場的實力，以及該品牌對未來客戶需求的關注。」此次合作立即生效，三一的伸縮臂叉裝車將於2026年4月起抵達CEA全國各分支機構，物料搬運設備將於同年晚些時候推出。