卡西歐宣布與職業滑板運動員堀米雄斗達成品牌大使合作

自六歲開始接觸滑板運動以來，堀米雄斗在職業賽場上取得了卓越成績，多次在國際重大賽事中奪冠。同時，他還持續發布大量與滑板相關的內容，生動展現了這項運動的高超技巧與創意魅力。無論作為競技項目還是街頭文化的一部分，他都在推動滑板文化發展方面發揮了重要作用。

東京2026年2月5日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社今日宣布，已與職業滑板運動員堀米雄斗(Yuto Horigome)達成品牌大使合作。通過此次合作，卡西歐將支持堀米雄斗的職業發展，並致力於在全球范圍內提升G-SHOCK抗震腕表品牌的認知度，擴大用戶群體。

堀米雄斗始終以挑戰前所未有的目標為動力，在克服挫折的過程中不斷突破自我。這種精神與G-SHOCK品牌「永不言棄」的信念高度契合。G-SHOCK也正是憑借這一精神，持續突破制表工藝的極限，最終促成了此次品牌大使合作。

為紀念此次品牌大使合作，卡西歐特別打造了一組視覺作品，字體設計由堀米雄斗的長期合作伙伴、藝術家VERDY操刀完成。同時，由VERDY擔任主編的街頭文化媒體《THIRTY 3 MAGAZINE》制作的特別影像作品，也於今日在卡西歐官方社交媒體渠道正式發布。