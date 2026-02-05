東京創意沙龍2026正式官宣

- 日本最大創意盛會將於2026年3月13日至22日登陸東京 東京2026年2月5日 /美通社/ -- 東京創意沙龍執行委員會(Tokyo Creative Salon Executive Committee)今天宣佈，日本規模最大的創意盛會——東京創意沙龍2026（TOKYO CREATIVE SALON 2026，簡稱TCS2026）將於2026年3月13日（週五）至3月22日（週日）舉辦。 步入第七個年頭的TCS2026將覆蓋東京九大核心區域——丸之內、日本橋、銀座、赤阪、六本木、澀谷、原宿、新宿及羽田，並免費向公眾開放。 自2020年創辦以來，東京創意沙龍已發展為一項源起東京、席捲全城的創意周活動。每年櫻花季期間，活動匯聚時尚、設計、藝術、手工藝和科技等多元領域，以整座城市為舞台，吸引了國內外廣泛關注。在上一屆活動中，參與人數突破了125萬人次。

2026年盛會主題定為「未來復古」(FUTURE VINTAGE)。TCS2026將探索如何通過當代視角重新詮釋城市積澱的記憶、文化與創意表達，並將其傳承至未來，致力於呈現從東京走向世界、跨越世代依然能引發共鳴的創意成果。 TCS2026主席Hiroshi Ohnishi表示： 「全球各大城市正通過聯結創作者與社群來提升文化價值。東京創意沙龍正是以東京為舞台，向世界展示日本頂尖創造力的重要舉措。我們以『未來復古』為主題，希望將城市積澱的文化與記憶，轉化為能夠持續影響未來的創意表達。」