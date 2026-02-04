飲品業界終於有一款可取代阿拉伯膠的天然替代成分

Fiberstar, Inc. 主席兼行政總裁 John Haen 表示：「當飲品製造商正急切尋找替代品之際，這種全新的阿拉伯膠替代成分 Citri-Fi Pro 便應運而生。 例如擬議中的 歐盟企業可持續發展盡職審查指令 (CSDDD) ，將要求大型企業找出並減輕其全球業務及供應鏈中的人權及環境風險，這最終將影響企業日後從戰亂地區採購阿拉伯膠的能力。」

威斯康辛州河瀑市2026年2月5日 /美通社/ -- 創新柑橘纖維領先品牌 Fiberstar, Inc. 正式推出一款可取代阿拉伯膠的全天然替代成分 —— Citri-Fi ® Pro 。 數十年來，由於蘇丹地區地緣政治長期不穩，引發多重人道危機，阿拉伯膠的來源在道德採購層面上備受質疑，促使飲品業界一直積極尋求替代成分。 飲品業界一直廣泛使用阿拉伯膠來製造乳化劑。

Citri-Fi Pro 是一款突破性創新柑橘纖維，專為取代飲品中高達 75% 的阿拉伯膠或改良食用澱粉而設計。 因此，這種天然食品成分可帶來顯著的使用成本節省。 由於 Citri-Fi Pro 來源天然、經負責任採購，並有穩定透明的供應鏈支持，這款柑橘纖維為全球飲品品牌提供可靠途徑，既能長期維持飲品的品質，又可符合潔淨標章、可持續發展及風險管理的目標。

Citri-Fi Pro 不含致敏原，亦無麩質。 標籤選項包括「柑橘纖維」、「乾柑橘果肉」或「柑橘粉」，均能在天然飲品市場中獲得良好迴響。