熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Feb-04 23:01
更新：2026-Feb-04 23:01
PR Newswire

拉脫維亞總統參觀 Delska 全新數據中心----波羅的海地區緊貼可持續發展的數據中心典範

分享：

拉脫維亞里加2026年2月4日 /美通社/ -- 拉脫維亞總統 Edgars Rinkevics 於數據中心正式揭幕前夕，在 2 月 3 日親赴里加視察 Delska 已竣工投運的 10 MW 數據中心。 Delska 行政總裁 Andris Gailitis 與技術總監 Rihards Kaletovs 向總統展示了該設施，並闡述其在承載人工智能 (AI) 及高效能運算 (HPC) 任務、以及鞏固歐洲數碼主權方面的重要作用。

拉脫維亞總統參觀 Delska 設於里加的全新 10 MW 數據中心，其乃波羅的海地區其中一座最符合可持續發展的設施，專為滿足人工智能及高效能運算需求而打造。 照片來源：拉脫維亞總統府。

總統 Rinkevics 在會後表示：「數據中心坐落於拉脫維亞，對科技企業發展及國家數碼穩健架構而言，實為不可或缺。 因此，國家必須充分認知數據中心服務供應商所帶來的挑戰與機遇，這對提升拉脫維亞的競爭實力而言意義重大。 今天的參觀與交流，以及與該公司代表的討論，均顯示 Delska 以前瞻視野規劃新數據中心的容量，並建設符合可持續發展的高能效基礎設施，以確保順暢無間地為客戶提供服務。」

adblk4

此設施已深得業界專家與潛在客戶的讚譽，躋身波羅的海地區尖端數據中心之列。 這個佔地 7,100 平方米的模組化數據中心，可支援高達 250 kW 的機櫃電力，設計兼顧長遠發展，擁有穩定的電網供電，並能在已購土地上擴容至 30 MW。

Gailitis 概述影響數據中心行業的全球趨勢，包括人工智能的快速普及，以及歐洲現有數據中心樞紐電力供應日益增加的壓力。 由於容量受限，眾多企業正將其基礎設施遷移至能源供應充足且有擴展空間的區域。 在此背景下，波羅的海國家作為數據中心選址地的競爭力正不斷提升，備受矚目。 這座新的 Delska 數據中心投資額逾 3,000 萬歐元，展現出強大的出口潛力，亦深深吸引國際客戶。

adblk5

可持續發展是本次到訪的核心主題。 此數據中心全面採用源自北歐風力發電場、太陽能園區及水力發電的可再生能源，Delska 在拉脫維亞及立陶宛的所有設施亦遵循此環保原則。 備用發電機使用 Neste MY 可再生柴油，而維護期間產生的電力則將回輸至電網供用戶使用，務求減少浪費。 Delska 正與里加市立供熱公司洽談，研究將廢熱回收，供應給住宅建築。

為了實現低於 1.3 的電力使用效率，該中心採用了熱通道封閉、先進自然冷卻技術、Weiss Technik Vindur® CoolW@ll 系統以及 Trane 冷水機組。 另外亦支援風冷與直接晶片液冷技術，以處理高密度圖形處理器 (GPU) 運算任務。

adblk6

該數據中心已獲得 Uptime Institute 第 III 級設計認證，並預計於三月取得第 III 級設施認證。 EU North Riga LV DC1 數據中心的官方開幕典禮已定於 4 月 8 日舉行。

關於 Delska

Delska 是波羅的海地區引領在前的數據中心營運商，在資訊科技 (IT) 及網絡基建領域擁有逾 26 載豐富經驗。 公司提供雲端服務、伺服器租用、共置服務、網絡、安全及託管服務，並在拉脫維亞及立陶宛營運總容量達 19 MW 的設施。

Delska 標誌

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-delska--302679101.html

SOURCE Delska

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務