PSJ Corporation主辦之人氣春季盛事「Nemophila Festival 2026」將於4月11日至5月10日在大阪舞洲海濱公園登場

Nemophila Festival的舉辦地點位於舞洲，這是一座毗鄰夢洲的人工島，而夢洲正是2025年日本大阪-關西世博的舉辦地。這項春季盛事讓遊客能在約44000平方米的區域內，欣賞盛開的nemophila，俯瞰明石海峽大橋，並感受宜人的海風。

日本河內長野2026年2月5日 /美通社/ -- 總部位於大阪府河內長野的PSJ Corporation Co., Ltd將於2026年4月11日（星期六）至5月10日（星期日），在大阪市此花區的大阪舞洲海濱公園舉辦Nemophila Festival 2026。

該活動的時間安排與nemophila盛花期相契合。主辦方推薦遊客去捕捉那令人歎為觀止的景緻：藍色nemophila如地毯般鋪滿山坡，與廣闊的大阪灣和湛藍的天空交相輝映。為期約一個月的Nemophila Festival 2024吸引了約23萬人遊覽。

nemophila（日文稱為「瑠璃唐草」）是一種原產於北美的一年生植物，其美麗的花朵令人聯想到藍天。盛開時形成一望無際的藍色花海，彷彿與天空和大海相連，因其「出片效果極美」而在社交媒體上，特別是在年輕人中成為熱門話題。

活動現場有許多拍照打卡點，包括一個大型「MAISHIMA」紀念碑和一片展示與nemophila同期綻放的季節性花卉的區域。此外，在周末、公共假日以及4月底至5月初的「黃金周」假期期間，園區開放時間將延長至日落後。遊客可欣賞到nemophila在夕陽餘暉映照下的夢幻景象，此等景緻在白天是看不到的。舞洲已獲選為日本百大落日景點之一(*)。