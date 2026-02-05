CCTV+: 共赴十年之約，在衢州打開中國的春天！

北京2026年2月5日 /美通社/ -- 2月4日立春，浙江衢州柯城區九華鄉妙源村的梧桐祖殿前，人類非物質文化遺產「二十四節氣（九華立春祭）」在此舉行隆重的迎春儀式。今年正值該遺產成功申遺十週年。活動以「在衢州，打開中國的春天」為主題，展現了一場跨越古今的文化盛宴。
儀式中，二十四響鐘鳴與鼓聲相和，立春旗緩緩升起。村民向春神句芒敬獻春糕及衢州特色糕點等十樣供品，寓意十全十美。隨後，傳統的「鞭春牛」環節象徵開啟春耕、祈願豐收。孩子們向人群分發花生與糖果，傳遞春日的甜蜜。
九華立春祭傳承人吳海根介紹，這一習俗可追溯至宋代，梧桐祖殿是國內唯一供奉春神的廟宇。祭春承載著江南農耕文化的根，鞭春則寄托著人們對五穀豐登的期盼。
十年來，衢州通過建設立春文化展示館、推動「非遺+文旅」融合等方式，讓古老習俗煥發新生。九華立春祭已從地方儀式發展成為全國迎春文化的盛典和國際交流符號。
春回大地，在衢州響起的不僅是迎接節氣的鼓聲，更是文化傳承的足音。這裡迎來的，是一個屬於傳統、也屬於未來的春天。
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cctv--302679705.html
SOURCE CCTV+