CCTV+: 共赴十年之約，在衢州打開中國的春天！

北京2026年2月5日 /美通社/ -- 2月4日立春，浙江衢州柯城區九華鄉妙源村的梧桐祖殿前，人類非物質文化遺產「二十四節氣（九華立春祭）」在此舉行隆重的迎春儀式。今年正值該遺產成功申遺十週年。活動以「在衢州，打開中國的春天」為主題，展現了一場跨越古今的文化盛宴。

儀式中，二十四響鐘鳴與鼓聲相和，立春旗緩緩升起。村民向春神句芒敬獻春糕及衢州特色糕點等十樣供品，寓意十全十美。隨後，傳統的「鞭春牛」環節象徵開啟春耕、祈願豐收。孩子們向人群分發花生與糖果，傳遞春日的甜蜜。