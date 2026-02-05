紅盒迷你倉榮獲零售管理協會（HKRMA）「2025 最佳優質服務零售商 -- 儲存服務組別」

以智能管理與貼心服務 十年耕耘奠定行業服務標桿 香港2026年2月5日 /美通社/ -- 紅盒迷你倉（RedBox Storage）榮獲香港零售管理協會（HKRMA）頒發「2025 最佳優質服務零售商 — 儲存服務組別」殊榮，適逢品牌成立十週年，充分肯定紅盒迷你倉作為香港卓越迷你倉專家的領導地位，更標誌著其服務水平已達致頂級消費品牌標準，是市民及企業信賴的儲存空間首選。 自置物業營運模式 設施質素與服務 信心保證 紅盒迷你倉的核心優勢在於自置物業配合直接營運模式，展現對長遠發展的承諾，亦讓團隊能全面掌控設施營運與客戶體驗，從而貫徹一致的服務標準；同時，紅盒迷你倉將「以客為本」理念融入每個細節，分店選址鄰近港鐵站，並設有專屬泊車位、免費飲品供應，以及多項貼心的倉存配套，致力提供最佳儲存服務，全方位照顧不同客戶的實際需要。

在硬件配套方面，透過24小時恆溫恆濕儲存環境，並配備智能鏡頭監測及高規格消防系統，打造安全、可靠的儲存體驗，讓迷你倉真正成為家居及工作空間的延伸。 打造數碼化流程 優化租倉體驗 為配合都市人講求效率的生活節奏，致力推動智能迷你倉數碼化體驗。客戶可先透過官方網站的360度虛擬導覽（Virtual Tour）及空間計算器預計所需空間，並於手機 App 一站式處理迷你倉預約、電子合約及付款，將繁複流程化繁為簡。 重視「人」的溫度 建立口碑與信任 即使在高度數碼化的時代，紅盒迷你倉仍深信貼心而人性化的服務是不可或缺。品牌提供一星期七天駐場客服支援，客戶服務熱線更延長至晚上10時，確保客戶在辦公時間以外仍能獲得即時協助。正是這種兼顧科技與人際互動的服務模式，讓紅盒迷你倉累積近1,500則 Google 真實好評，鞏固作為香港值得信賴迷你倉品牌。

「Unbox Your Life」：不只是倉庫，更是生活空間延伸 隨著家居儲存需求日益增加，紅盒迷你倉於 2025 年同步啟動「Unbox Your Life 生活解鎖」企劃。品牌重新定義迷你倉在香港的角色 — 迷你倉不再單純存放雜物的倉庫，而是提升生活質素的解決方案。無論是裝修暫存、換季衣物收納，還是收藏品儲存，我們鼓勵港人透過釋放空間，重整生活節奏。 關於紅盒迷你倉 2022年被全球投資巨頭博楓資產管理有限公司 (Brookfield Asset Management) 收購，紅盒迷你倉成為香港卓越的迷你倉專家，為個人及企業提供創新靈活的儲存解決方案。我們專注於創新、卓越品質及以客為本的服務，致力於幫助顧客過上更有條理和充實的生活，專注於生活中最重要的事物。