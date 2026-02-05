Zeta Network Group將真實世界資產通證化納入機構數字金庫戰略核心

紐約2026年2月5日 /美通社/ -- Zeta Network Group（簡稱「Zeta」）今天明確了其戰略重點，將真實世界資產通證化作為其機構數字資產金庫策略的潛在延伸方向，此舉反映了該公司對資產負債表管理及資本管理實踐新興趨勢的判斷。 隨著數字資產在上市公司中獲得更廣泛認可，Zeta觀察到，金庫戰略已逐漸超越單純的資產持有模式，朝著多元化配置、資本效率提升以及治理協同部署方向演進。在此背景下，真實世界資產通證化有望提供一套框架，將傳統金融工具以鏈上形式呈現，且完全符合機構的風險控制、合規要求及報告標準。

Zeta對真實世界資產通證化的佈局，與其在數字資產價值鏈各環節的既有業務緊密相關。該公司上游佈局比特幣挖礦業務，並管理著龐大的數字資產金庫。隨著金庫戰略日趨成熟，其重心自然轉向探索如何將數字流動性與更穩定的生息金融工具相結合。因此，真實世界資產通證化並非脫離現有業務的新領域，而是戰略延伸的自然選擇。 Zeta首席投資官Patrick Ngan表示：「比特幣已證明了其作為高流動性、高透明度數字資產的價值。長期來看，通證化真實世界資產的發展有望進一步補充這一流動性優勢，在嚴謹的金庫管理框架內，實現更高的可預測性、收益穩定性以及期限管理能力。」

Zeta強調，真實世界資產通證化是對現有金庫實踐的延伸，而非傳統金融的替代品。通過更高效的數字化形式，對接傳統資產類別，這種模式既能增強資產負債表的韌性，又能保持公開市場環境下所需的治理水平及內控標準。 目前，該公司正就真實世界資產通證化相關的潛在資產類別、基礎設施模式及運營細節展開評估。未來任何相關舉措都將嚴格遵循適用的監管要求、會計準則及上市公司治理規範。 Zeta表示，將持續關注市場動態及監管進展，穩步推進其機構數字資產金庫戰略，始終聚焦資本約束性、透明度及長期資產負債表管理。

前瞻性陳述 本新聞稿包含《1933年證券法》第27A條及《1934年證券交易法》第21E條所界定的前瞻性陳述，該等陳述依據《1995年私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款制定。此類陳述反映公司對未來財務和經營業績的預測，使用「認為」、「估計」、「預計」、「期望」、「計劃」、「預測」、「打算」、「潛在」、「目標」、「旨在」、「預估」、「前景」、「尋求」、「宗旨」、「目的」、「假定」、「考慮」、「繼續」、「致力於」、「展望」、「可能」、「或許」、「也許」、「將」、「應該」、「大約」等表述，以說明未來事件或結果的不確定性。此類前瞻性陳述基於公司當前的預期、假設及預測，涉及對未來經濟狀況、競爭格局、市場動態及商業決策的判斷，其中多數因素本身難以準確預測，且在很大程度上超出公司控制範圍。此外，此類陳述還受到諸多已知和未知的風險、不確定性及其他變量影響，可能導致公司實際業績與任何前瞻性陳述中的描述存在重大差異。這些因素包括但不限於：經濟環境變化、競爭壓力、監管政策調整，以及公司不時向美國證券交易委員會提交的年度報告及其他文件中披露的風險。鑒於上述風險、不確定性及假設的存在，不應過度依賴此類前瞻性陳述。此外，該等陳述僅代表截至新聞稿發佈之日的觀點，除非法律另有要求，公司無義務因任何原因公開修訂或更新任何前瞻性陳述。

關於Zeta Network Group Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB)是一家在美國上市的數字基礎設施及金融科技企業，致力於推動傳統金融與數字資產經濟的融合。該集團正打造以比特幣為核心的機構金融平台，在納斯達克合規監管框架內，整合數字資產金庫管理、比特幣流動性聚合以及可持續比特幣挖礦業務。 Zeta Network由全球金融與科技專家團隊領導，通過將上市公司的治理規範與透明化體系，與區塊鏈技術的創新能力和可擴展性相結合，重新定義機構數字金融，為資本市場與去中心化金融搭建起一座值得信賴的連接橋樑。