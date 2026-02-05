ZOTAC GAMING首款電腦機殼ALLOY Micro-ATX 將於指定亞太地區首發上市

ALLOY是一款緊湊型 Micro-ATX (mATX) 機殼，並針對追求高散熱性能與精緻美學的 DIY 玩家而設計。本產品承襲ZOTAC GAMING 本世代顯示卡硬朗且優雅的幾何設計語言，而且十分適合配置現今世代各款旗艦顯示卡，讓玩家在有限的空間內，也能打造出性能與視覺兼具的夢幻主機。

供貨資訊

下列型號將透過授權零售商及經銷商於指定亞太地區爲首發地區陸續開售：

ZOTAC GAMING ALLOY mATX Computer Case Black/Gold (w/ 3 Fans)

ZC-MAB3F-01

ZOTAC GAMING ALLOY mATX Computer Case White/Silver (w/ 3 Fans)

ZC-MAW3F-01

ZOTAC GAMING ALLOY mATX Computer Case Black/Gold (w/ No Fans)

ZC-MAB0F-01

ZOTAC GAMING ALLOY mATX Computer Case White/Silver (w/ No Fans)

ZC-MAW0F-01

關於ZOTAC GAMING

在 ZOTAC GAMING 的標誌背後，是象徵著未來科技的力量，以及挑戰強者的決心。ZOTAC GAMING 於 2017 年成立，是 ZOTAC 旗下的電競品牌先鋒，致力為遊戲愛好者打造更強、 更貼合玩家需求的遊戲產品。我們融合了十多年的工程實力及設計專長，提煉出 ZOTAC GAMING 這股全新電競勢力，今後將以創造最優質的電腦遊戲體驗為目標。