富衛香港2025年首三季新業務首年保費增逾九成[1]

香港 - 2026年2月5日 - 富衛香港（「富衛」）2025年首三季業務表現勢頭強勁，增長動力顯著優於市場。根據保險業監管局去年一月至九月香港長期保險業務的臨時統計數字：表示：「富衛香港2025年首三季業務表現卓越，主要業務指標增幅均遠超行業平均，印證我們以客為先的策略及多元銷售渠道模式行之有效。同時，富衛香港最近獲國際評級機構惠譽將財務實力評級展望上調至『正面』，顯示市場對富衛的充分認可。這份亮麗的成績表，配合富衛香港全新總部『富衛中心』於今年一月正式揭幕，彰顯我們對香港市場的堅定信心。富衛將繼續透過科技賦能及創新產品積極填補市場保障缺口，致力為大眾創造保險新體驗。」2025年首三季，富衛全部分銷渠道均錄得，展現全方位增長動力：富衛香港（富衛人壽保險(百慕達)有限公司）去年年底獲國際評級機構惠譽將保險財務實力評級展望從「穩定」上調至「正面」。連同早前獲穆迪授予的「A2」保險財務實力評級，以及惠譽授予的「A」財務實力評級，引證富衛的雄厚財務實力備受國際認可。[1] 保險業監管局2025年1至9月香港長期保險業務的臨時統計數字。以個人及團體保險業務計算。[2] 根據保險業監管局 2025 年 1 月至9月香港長期保險業務的臨時統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務首年保費排名及新業務保單數目排名均位居全港泛亞洲保險公司頭五名。以個人及團體保險業務計算。泛亞洲保險公司指現時於亞洲市場擁有具規模的營運基礎及採用多元分銷渠道的跨國保險公司。[3] 保險業監管局2025年1至9月香港長期保險業務的臨時統計數字，僅計算個人保險業務。