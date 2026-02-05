AXA安盛與德勤達成策略合作計劃 全面提升高淨值客戶財富規劃服務

為高淨值人士提供更完善的財富規劃方案與卓越客戶體驗 香港2026年2月5日 /美通社/ -- AXA安盛香港及澳門（「AXA安盛」）欣然宣布，與德勤民營企業與私人客戶服務（Deloitte Private）開展策略合作，進一步提升針對高淨值客戶的財富管理服務，推動該高端客群的可持續增長。是次合作結合AXA安盛在保險方案範疇的深厚專業實力，以及德勤在稅務策劃及財富顧問服務的領先能力，發揮顯著協同效應，滿足高淨值人士不斷演變的需求。 透過是次合作，AXA安盛能得到德勤的專業支援，為客戶提供高度個人化及全面的專業建議，以滿足日益複雜的財務需求。此合作進一步強化AXA安盛以客為先的服務承諾，透過將全方位財富管理整合至AXA安盛的服務平台中，為客戶提供更優質的服務體驗。

AXA安盛中國大陸、香港及澳門首席分銷業務總監李俊豪表示：「作為全球領先的保險公司，AXA安盛為高淨值客戶提供一站式多元化產品與服務。財富管理日益專業化，高淨值客戶在財富規劃和傳承方面的意識逐漸提升，並愈來愈傾向將保險產品作為策略性工具，以對沖風險並實現長遠的家族傳承規劃。是次與Deloitte Private的合作，是我們提升高淨值服務的重要里程碑。結合AXA安盛在保險領域的專業與德勤的專業顧問能力，我們能為客戶提供更個人化、更全面的方案，以回應客戶複雜且不斷演變的需求，並協助他們達成長遠的財務目標。是次合作亦再次印證我們致力提供卓越服務、建立長久夥伴關係，以及推動高淨值市場未來增長的承諾。」

德勤中國香港業務主管合夥人黃文標表示：「高淨值市場的需求與大眾市場有所不同。Deloitte Private在財富及稅務管理方面具備專業洞察，能協助AXA安盛提供一站式方案，涵蓋保險服務、全面的財富管理顧問指引、跨境稅務諮詢，以及傳承與接班規劃。這種模式能將專業知識轉化為具體的業務成果，鞏固市場信心，並開拓新的增長可能。展望未來，我們期待與AXA安盛攜手合作，協助高淨值客戶守護財富、規劃傳承，同時進一步強化香港作為領先財富管理樞紐的地位。」

隨着高淨值人士對更高端、更全面的財富策略需求持續上升，是次合作進一步提升AXA安盛在提供個人化和創新財富管理服務方面的服務。結合德勤遍佈全球的專業網絡，為客戶提供個人化的顧問服務、傳承規劃及其他相關方案，AXA安盛將持續善用自身專業與策略夥伴優勢，為客戶創造可持續價值，並進一步鞏固其在高淨值市場的領導地位。 關於AXA安盛 AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈50個市場，服務全球9,500萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。 AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

關於德勤中國 德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構，由德勤中國的合夥人共同擁有，始終服務於中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍佈中國31個城市，現有超過2萬名專業人才，向客戶提供審計、稅務、諮詢等全球領先的一站式專業服務。 我們誠信為本，堅守質量，勇於創新，以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案，助力各行各業的客戶與合作夥伴把握機遇，應對挑戰，實現世界一流的高質量發展目標。

德勤亞太有限公司（即一家擔保有限公司）是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，在亞太地區超過100座城市提供專業服務。 德勤民營企業與私人客戶服務（Deloitte Private）是德勤組織之成員所和它們的關聯機構為民營企業和高淨值個人提供服務的品牌。 本通訊中所含內容乃一般性資訊，任何德勤有限公司、其全球成員所網絡或它們的關聯機構（統稱為「德勤組織」）並不因此構成提供任何專業建議或服務。在作出任何可能影響您的財務或業務的決策或採取任何相關行動前，您應諮詢合資格的專業顧問。