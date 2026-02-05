晶泰科技與維昇藥業達成數千萬元關鍵合作，AI+機器人共拓內分泌藥物千億級藍海市場

上海2026年2月5日 /美通社/ -- 今天，以 AI+機器人驅動新藥與新材料研發的創新平台晶泰科技（「晶泰控股」，2228.HK）與專注於內分泌領域的創新藥企維昇藥業（VISEN Pharmaceuticals，2561.HK）共同宣佈達成項目協議及長期戰略合作，本次合作整體規模達數千萬元，圍繞研發階段目標，結合關鍵里程碑有序推進。雙方將整合晶泰科技的AI+機器人藥物研發平台與維昇藥業的內分泌領域專業洞見，聚焦維昇選擇的內分泌代謝領域高臨床價值適應症與創新靶點，共同推進創新療法的早期發現與臨床轉化，進一步開拓內分泌治療領域千億藍海市場，為患者帶來更加便捷、高效的用藥選擇。

AI+機器人技術平台賦能，突破傳統研發難題 本次合作深度融合了晶泰科技與維昇藥業的核心優勢，將共同推動和加速內分泌領域創新療法的早期發現，聚焦未被滿足的臨床需求，並與維昇核心管線形成戰略協同，為內分泌疾病領域孕育出具有全球競爭力「中國造」新藥。晶泰科技擁有行業領先的 AI+機器人藥物研發平台，已與全球數百家藥企與前沿科研機構建立深度合作。其平台能夠實現基於理性設計的綜合成藥性質多目標優化，提前篩選臨床成功率更高的候選藥物並快速推進臨床轉化；維昇藥業作為港股市場的首家、也是唯一聚焦生長發育及內分泌領域的上市公司，擁有深厚的生物學機理洞見、強大的臨床開發與商業化落地能力。其核心產品隆培生長激素（維臻高R）作為全球首個獲FDA批准的用於兒童生長激素缺乏症的長效生長激素，以其長高療效優於日制劑的臨床結果在中國獲批上市。

合作中，晶泰科技將投入其行業領先的AI 藥物研發平台，深度整合量子物理、AI、自動化實驗，探索百萬級別的可成藥化學空間，並通過大規模機器人實驗驅動快速的設計-合成-測試-分析（DMTA）迭代循環，高效解決分子在活性、選擇性與體內代謝等屬性間的多目標優化難題，顯著加速臨床前候選化合物（PCC）發現進程。維昇藥業將為項目注入其在內分泌治療領域的生物學積累與全鏈條商業化能力，從差異化立項、臨床開發策略到未來市場准入與推廣，確保設計出的分子精準滿足臨床需求並實現最大化的商業價值。維昇藥業由跨國藥企高管領銜的商業化團隊及覆蓋全國的渠道資源，為創新產品的成功上市與價值兌現提供了堅實保障。

AI 賦能內分泌藥物研發，開啟千億級想像空間 基於雙方建立的深度互信與技術協同機制，未來晶泰科技與維昇藥業將進一步探索內分泌代謝領域更多難成藥靶點，打造一個可複製、可持續的創新合作生態，將晶泰科技的底層技術能力轉化為具有差異化競爭力的管線資產，助力維昇拓展產品管線寬度、加速迭代升級，共同引領「AI定義藥物，臨床定義價值」的未來醫藥研發新圖景，為患者與投資人創造價值。 晶泰科技首席執行官馬健博士表示：「晶泰科技長期聚焦於以AI攻克傳統手段無法解決的藥物發現與設計難題，讓創新科技真正惠及全球患者。維昇在內分泌領域展現出卓越的專業深度與商業化視野。我們期待晶泰領先的AI+機器人平台與維昇深厚的臨床洞察深度協同，針對內分泌代謝領域尚未滿足的臨床需求，為患者帶來更加安全高效的治療選擇。」

維昇藥業執行董事兼首席執行官盧安邦先生表示：「我們始終致力於為內分泌患者提供『同類首創』或『同類最優』的創新療法。與晶泰科技的合作，是我們積極探索外部創新生態、融合前沿技術以增強源頭創新能力的積極嘗試。晶泰在AI藥物研發領域的技術實力令人印象深刻，我們期待通過雙方的優勢結合，能夠更精準、更高效地探索新的治療可能性，為患者帶來更多希望。此次合作也將為維昇藥業相關領域的產品管線拓展注入新的動能。」 關於維昇藥業

維昇藥業（2561.HK）是專注於內分泌相關治療領域的創新型生物醫藥公司，致力於以更具人性關懷的創新療法，讓內分泌患者享有更好的治療過程與療效，以實現嚮往的生活。維昇藥業以患者需求為先，致力於提供同類首創（First in Class）或同類最優（Best in Class）的內分泌疾病產品和治療方案。治療領域包括成人內分泌、兒童內分泌以及內分泌罕見病。維昇藥業持續匯聚國際化背景的資深專業人才，以及全球創新前沿的技術和資源，深入佈局中國市場，總部設立於蘇州，已在上海、北京、香港、台北設立辦公室，落實從研發、生產到銷售的內分泌創新藥領域的全鏈條佈局，讓更多的中國內分泌患者更早地受惠於全球前沿可靠的治療方案。2025年3月21日，維昇藥業正式在香港交易所主板掛牌上市。

關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。