


商業動向
出版：2026-Feb-05 17:00
更新：2026-Feb-05 17:00
PR Newswire

VT Markets在極端市場波動中助力可靠黃金交易

分享：

悉尼2026年2月5日 /美通社/ -- 在全球貴金屬市場波動顯著加劇之際，VT Markets充分展現了其交易基礎設施的穩健實力，在市場承壓期間依然保持穩定執行與不間斷交易接入。

在近期的市場劇烈波動期間，VT Markets於1月錄得高達1.5萬億美元的黃金交易量，彰顯了客戶的高度參與度以及對其交易環境的持續信心。值得注意的是，黃金交易者中有20%為平台新用戶，凸顯了VT Markets在市場劇烈波動中吸引新交易者把握機會的能力。

該平台在2026年1月29日迎來了黃金交易量的歷史高點。當日，全球黃金市場出現劇烈價格波動——在地緣政治及宏觀經濟因素影響下，黃金期貨價格一度突破每盎司5,500美元，隨後出現顯著的日內震蕩。

尤為關鍵的是，VT Markets深度且多元化的流動性池，使平台即便在高波動峰值期間，依然能夠維持穩定報價與較高的訂單成交率。黃金與白銀的平均點差保持競爭力，而在行業整體流動性承壓的快速行情環境中，平台執行穩定性亦得到充分保障。

VT Markets全球策略運營負責人Ross Maxwell表示：「波動行情不可避免地會考驗市場基礎設施。在極端市場壓力下，交易平台的穩定性尤為關鍵。我們的系統完全按照設計運行——確保黃金和白銀交易始終對客戶開放且可執行。正是這種在極端環境下依然保持運作能力的表現，使我們有別於其他經紀商。」

這一表現進一步印證了VT Markets在關鍵時刻為交易者提供可靠市場接入的承諾。在執行速度、流動性深度與平台韌性至關重要的高波動環境下，VT Markets已充分展現其在壓力下穩定運行的能力，為全球交易者將市場不確定性轉化為交易機遇。

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/vt-markets-302679639.html

SOURCE VT Markets

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
