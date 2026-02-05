VT Markets在極端市場波動中助力可靠黃金交易

悉尼2026年2月5日 /美通社/ -- 在全球貴金屬市場波動顯著加劇之際，VT Markets充分展現了其交易基礎設施的穩健實力，在市場承壓期間依然保持穩定執行與不間斷交易接入。

在近期的市場劇烈波動期間，VT Markets於1月錄得高達1.5萬億美元的黃金交易量，彰顯了客戶的高度參與度以及對其交易環境的持續信心。值得注意的是，黃金交易者中有20%為平台新用戶，凸顯了VT Markets在市場劇烈波動中吸引新交易者把握機會的能力。

該平台在2026年1月29日迎來了黃金交易量的歷史高點。當日，全球黃金市場出現劇烈價格波動——在地緣政治及宏觀經濟因素影響下，黃金期貨價格一度突破每盎司5,500美元，隨後出現顯著的日內震蕩。