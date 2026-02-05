熱門搜尋:
出版：2026-Feb-05 18:00
更新：2026-Feb-05 18:00
香港營造師學會及香港建造商會研討會2026 「突破生產力界限」

香港 - 2026年2月5日 - 香港營造師學會及香港建造商會（下稱「兩會」）於早前（2026年1月23日）假香港會議展覽中心順利舉行香港營造師學會及香港建造商會研討會2026，吸引近二百五十位業界專業人士參與研討會。政府官員、業界領袖及學術界代表聚首一堂，為建造業出謀獻策，並由團結香港基金主席陳智思議員，GBM，GBS，JP擔任主禮嘉賓。

近年來，香港建造業勞動力面臨前所未有的老齡化和人力短缺問題。隨著新一代人才對加入行業興趣逐漸減少，令問題進一步升級。儘管業界致力引進創新科技以提高生產力和吸引新晉人才，但由於資源所限，許多中小型公司仍難以從中得益。兩會冀望透過研討會能引領業界持份者突破現有界限，探索更多機遇，共同為建造業開拓新前景。

本年度研討會以「突破生產力界限」為主題，分為兩個環節，包括：突破「建築管理生產力」界限與突破「工地管理效率」瓶頸，並邀請到多名來自本地及國內翹楚擔任講者，以全面、專業的角度剖析建造業所面臨的限制和挑戰，並引領業界探討未來發展方向。

在開幕致辭中，主禮嘉賓團結香港基金主席陳智思議員，GBM，GBS，JP坦率地談到變革的心理和現實挑戰。他指出：「我們很容易選擇維持現狀，將問題留給下一任處理。但如果我們現在不採取行動——不是為了自己，而是為了下一代——我們又如何能期待更美好的未來？變革確實帶有風險，需要投入資源而且沒有保證回報。但無所作為同樣是一種選擇——而且是最危險的選擇。」

香港營造師學會會長湯毓褀營造師表示：「每個挑戰中都蘊藏著轉型的機遇。當前的壓力正推動我們以不同方式思考，勇敢創新，重新構想行業的未來。但我們必須確保這次技術轉形不遺漏任何人。透過協作與共同願景，我們能夠共同建設一個更智能、更可持續的香港建築業。」

香港建造商會會長廖聖鵬工程師稱：「真正的生產力不僅僅是在更短時間內完成更多工作，而是以高效、可持續，且最重要的是安全的方式做對的事。一個按時完成但卻有工人在過程中受傷的項目，絕不能稱為成功。我們需要改變衡量成功的方式。」

兩會期望研討會的成功舉辦為建造業帶來了更多啟發和思考，讓與會人士不斷學習，裝備自己，共同推動建造業的發展和進步。

按此下載研討會內容及演講題目

按此下載相片


相片一
合照嘉賓：（前排左起）立法會功能界別 — 地產及建造界議員黃浩明議員，ＪＰ、籌備委員會主席陳智敏營造師、香港營造師學會會長湯毓褀營造師、團結香港基金主席陳智思議員，GBM，GBS，JP、香港建造商會會長廖聖鵬工程師、立法會議員邱達根議員，以及發展局項目策略及管控處處長羅國權先生，JP，聯同本次研討會講者及主持人合影留念。

相片二
主禮嘉賓團結香港基金主席陳智思議員，GBM，GBS，JP致歡迎辭。

相片三
研討會邀請來自政府部門、業界領袖及學術界代表的傑出講者，分享他們數碼轉型、人才發展等的建築業前景與新趨勢。

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構,以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

