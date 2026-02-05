古爾岡伊利沙伯女皇學校委任創校校長及創校預備學校校長

印度古爾岡2026年2月5日 /美通社/ -- 為進一步鞏固其對學術卓越及世界級領導團隊的承諾，古爾岡伊利沙伯女皇學校 (Queen Elizabeth's School) 宣布委任兩位傑出的教育領袖，加入其創校領導團隊。 Craig Cook 博士已獲委任為創校校長 (Founding Principal)，而 Sonal Chatrath 女士則出任創校預備學校校長 (Founding Head of Prep School)。 這兩項具里程碑意義的任命，標誌着伊利沙伯女皇學校於印度設立首個校園的重要一步，該校園預計將於 2026 年 8 月正式啟用。 Craig Cook 博士是一位成就卓著的國際教育領袖，擁有逾三十年橫跨 K–12 及高等教育領域的豐富經驗，曾於美國、亞洲及東南亞地區任職。 此前，他出任位於穆索里的伍德斯托克學校 (Woodstock School) 校長兼校務總監。該校為印度歷史最悠久、最具聲望的國際寄宿學校之一。在任期間，他領導學校推動多項重大的學術、策略及校園設施轉型。 他亦曾成功帶領學校應對複雜的認證及評鑑程序，監督多項大型資本投資及校園優化項目，並在具明確目標的變革時期，引領教職員及家長共同前行。 其領導歷程亦包括於美國及印尼擔任多個高層學術管理職位。Craig Cook 博士持有社會學博士學位，具備深厚的跨文化視野，並致力於培育學生的領導才能、服務精神，以及具意義的全球參與能力。

作為創校校長，Craig Cook 博士將在塑造古爾岡伊利沙伯女皇學校的學術願景、校園文化及辦學標準方面發揮關鍵作用，確保學校充分體現伊利沙伯女皇學校一貫傳承的卓越品質、辦學精神及教育成果。 Sonal Chatrath 女士獲委任為古爾岡伊利沙伯女皇學校的創校預備學校校長，並帶來其於幼兒及預備學校教育、學術領導及全校發展方面的豐富經驗。 此前，她出任 John Lyon School 的預備學校校長，並曾於 Danes Hill School 擔任多個高層領導職位，包括學術副校長（Deputy Head Academic）及學習支援總監（Director of Learning Support）。 Chatrath 女士擁有英國萊斯特大學（University of Leicester）教育管理與領導學的紮實學術背景，同時具備幼兒教育及學習支援方面的專業知識，並因其對優質教學、學生保障（safeguarding）、關顧輔導（pastoral care）及兒童全人發展的重視而廣受肯定。 她的領導哲學核心在於培育充滿自信的學習者、賦能教育工作者，並從啟蒙階段起便建立起強大且以價值觀為導向的校園文化。

在新職位上，Chatrath 女士將主導預備學校的發展工作，為學術卓越、情緒健康及終身熱愛學習奠定堅實基礎。 就有關是次任命，伊利沙伯女皇全球學校行政總裁 Caroline Pendleton-Nash 表示：「委任 Craig Cook 博士及 Sonal Chatrath 女士，正正體現我們在印度創立伊利沙伯女皇學校時，對卓越教育的堅定承諾。 創校領導團隊將為學校奠定其特質、文化及學術標準，並影響未來數代學生。 Craig Cook 博士與 Sonal Chatrath 女士均具備卓越的經驗、誠信與遠見，我們深信他們將共同營造一個環境，讓孩子在學術上接受挑戰、在社交層面獲得支持，並被悉心培育成全面發展的年輕一代。」

古爾岡伊利沙伯女皇學校創校校長 Craig Cook 博士 表示：「能夠肩負在古爾岡創立伊利沙伯女皇學校的重任，我深感榮幸。 能夠有機會打造一所結合悠久教育卓越傳統與當代全球視野的學校，實在令人振奮。」 我期待與各界夥伴緊密合作，共同建立一所培育自信、具能力及富責任感年輕一代的學校。」 古爾岡伊利沙伯女皇學校創校預備學校校長 Sonal Chatrath 女士 表示：「能夠在學校發展的關鍵階段加入伊利沙伯女皇學校，我深感榮幸。 幼兒教育不僅塑造學術發展路徑，亦影響孩子的自信心、價值觀及身心健康。 我致力營造一個關懷備至、具抱負且共融的學習環境，讓每一位孩子都能被認識、被支持，並獲啟發去發揮其最大潛能。」

隨着是次任命，古爾岡伊利沙伯女皇學校進一步鞏固其向印度家庭所作出的承諾，致力提供一種以深厚學術內涵、卓越關顧輔導及全球視野為核心的教育，並穩步奠定其作為全國最具聲望及最值得信賴新辦學校之一的地位。 在印度最大海外教育投資者 GEDU Global Education 的支持下，古爾岡伊利沙伯女皇學校為印度家庭帶來逾 450 年的英國學術傳承、嚴謹治學精神及核心價值。 委任享譽國際的教育領袖擔任高層學術職位，進一步突顯學校對教育質素、良好管治及每一位孩子全面發展的堅定承諾。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.qegurugram.com 關於古爾岡伊利沙伯女皇學校 古爾岡伊利沙伯女皇學校隸屬伊利沙伯女皇全球學校 (Queen Elizabeth's Global Schools) 體系，於印度提供世界級英式教育，並以逾 450 年的深厚學術傳承為基礎。 該校深受 1573 年由英國皇家特許狀（Royal Charter）創立的英國巴內特伊利沙伯女王學校（Queen Elizabeth's School, Barnet）之傳統啟發，汲取了其深厚的學術嚴謹性、強大的價值觀以及基於品格培養的教育傳統。 古爾岡伊利沙伯女皇學校將於 2026 年 8 月正式開校，首個學年（2026–2027）將招收 EY1 至 Year 9 的學生，其後將逐步擴展，提供由幼兒教育至 Year 13 的完整升學教育銜接。 學校計劃採用劍橋國際課程（Cambridge International Curriculum），並銜接 IGCSE 及 A Level 課程體系，在因應其國際背景作出適切調整的同時，持續維持頂尖英式學校應有的學術標準與期望。

該校教學方針的核心在於對卓越教學的承諾，並由一套連貫的全校性框架提供支持，將學術成就與個人發展深度整合。 學生將受惠於多項重點培育計劃，包括促進歸屬感、領導力、團隊合作及校園身份認同的 QE House 計劃；培養抱負、自主能力及為校外人生作好準備的 QE Futures；以及涵蓋創意、服務、身心健康、挑戰與競賽的豐富聯課活動計劃 QE Flourish。 這些支柱相輔相成，確保學校提供一種均衡而具明確目標的教育體驗，並將學習延伸至課堂以外。 學校以卓越、好奇心、誠信、社群精神、抱負與責任感等核心價值作為基石，其辦學使命是培育自信、具能力及富責任感的年輕一代，讓他們準備好過上幸福而充實的人生，並為社會作出具意義的貢獻。