「AI with HKPC」智慧AI方案展隆重開幕  聚焦中小企、教育、智慧物業 近百AI方案引領產業轉型

香港 - 2026年2月5日 - 國家「十五五」規劃建議明確「人工智能+」行動爲核心戰略部署，工業和信息化部（工信部）最新公布《「人工智能+製造」專項行動實施意見》，人工智能（AI）已被列為新質生產力重點發展方向。特區政府積極融入國家政策，在《2025年施政報告》中亦强調將AI作為香港未來發展的核心產業。為拓展產業AI應用場景、提升企業競爭力，香港生產力促進局（生產力局）首辦「AI with HKPC」智慧AI方案展，今日正式揭幕。創新科技及工業局局長孫東教授及生產力局主席陳祖恒議員擔任主禮嘉賓，彰顯政府與業界攜手推動AI普及應用的決心。展覽報名情況踴躍，預計將有超過3,000位來自政商學研界代表參加，反映「全民AI」趨勢及業界對數碼方案需求殷切。



為期三日的活動以賦能中小企、數字化教育、智慧物業三大主軸，全面展示近百項可即時部署的AI解決方案，涵蓋營運管理、客戶互動、校務教學、樓宇維護等多類場景，標誌著AI技術從概念示範邁向落地應用，為推動香港新型工業化與智慧城市發展提供實質動能。



香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授表示：「人工智能正以前所未有的速度改變世界。香港擁有得天獨厚的科研基礎、國際化人才與開放的市場環境，正是推動AI產業化的最佳土壤。特區政府一直循科研、算力、數據、人才以及資金等方面全方位推動AI發展。生產力局亦積極協助企業掌握AI技術和提升AI治理水平，不但為企業奠定穩健的應用基礎，也為香港培育具未來視野的數碼人才，推動產業持續升級。生產力局一直以來支持與配合特區政府發展創科的工作，讓我們繼續攜手合作，把握機遇，共同推動香港成為亞洲智慧轉型的領航者。」



生產力局主席陳祖恒議員表示：「生產力局積極響應國家『十五五』規劃建議，全力配合特區政府推動AI在各行業深度應用的發展方向。本次展覽旨在為業界搭建從『看見』到『做到』的轉型橋樑，不僅展示AI技術的廣泛潛力，更提供可執行、可擴展的落地路徑，協助企業將試點項目延伸至全面應用，真正實現AI驅動的產業轉型。」他進一步指出：「隨著AI技術加速普及，穩健的網絡安全防護，正是負責任地應用AI的基礎。據香港網絡安全事故協調中心最新報告，2025年本地網絡安全事故按年上升27%，創歷年新高。生產力局將持續支援企業構建安全可信的AI應用環境，讓業界能夠安心創新、放心轉型。」



「AI with HKPC」智慧AI方案展聚焦企業在AI轉型中常見的「整合困難、資金不足、安全顧慮、缺乏人才」四大痛點，以「科技為橋、產業為本」的理念，推動AI應用普及化及產業化。生產力局透過展覽讓本地中小企得以深入了解AI技術在營運各層面的實際應用，更為中小企提供系列技術方案及服務。其自主研發的開放式AI平台「HKPC天工開物」，旨在回應大部分企業在AI轉型時普遍面臨的「整合困難」，以 「易用為本」 為核心理念，針對不同行業的共性需求，提供一套端到端、可執行的AI轉型支持體系。平台目前提供6個大型語言模型（LLM）模組、超過30種常用功能模組，以及約40種應用程式，支援各類智能化方案的快速開發與部署，顯著降低開發成本與技術門檻，實現數週內完成企業專屬AI系統部署與上線。平台讓AI技術不再遙不可及，助力中小企輕鬆啟動智能化轉型。



生產力局提供的「AI治理與測試服務」，助力企業應對 「安全顧慮」 挑戰。該服務涵蓋AI治理架構設計、倫理與合規性審查、數據私隱評估、AI內容與模型安全性測試，以及模型透明度提升，支援企業將AI系統優化至符合國際標準，建立可持續、負責任的AI應用體系。此外，針對企業「缺乏人才」痛點，生產力局亦提供配套的 AI相關培訓課程，提升企業對AI技術應用的理解與實踐能力，從根本強化企業的AI轉型底蘊，確保其在技術發展過程中，兼顧安全、合規與社會信任。



AI with HKPC，三大主題展示近百項AI落地實戰應用



一、 賦能中小企 迎接人工智能時代方案展覽日（ 2 月 5–6 日）



展覽緊扣《2025年施政報告》支援中小企數碼化及智能化方向，設有五大展區，集中展示各類「即用即效、低門檻」AI 解決方案，如AI會計、流程自動化、智能客服及協作工具等，涵蓋營運、基建、安全、營銷及人才管理。展覽亦介紹由「HKPC天工開物」平台孵化的AI應用及其AI治理服務，協助中小企按自身需求探索轉型路徑。所有方案來自生產力局旗下免費平台「數碼不求人」（Digital DIY），平台整合本地及內地可信AI方案，針對中小企「缺乏途徑、難以選擇」的痛點，提供高效配對與清晰導入指引，加快轉型、提升競爭力。



二、人工智能教育研討會系列暨應用展（ 2 月 5–6 日）



為配合特區政府推動數字教育及教育局「『智』啟學教」撥款計劃，生產力局聯同教育局及香港教育城舉辦「人工智能教育研討會系列暨應用展」，協助學校掌握政策方向、科技方案及AI教學規劃。活動展出超過60項AI教育方案，包括語言學習、SEN支援、智能評估等，並首次集中展示22個由大學及機構研發的優質教育基金（QEF）電子學習配套計劃（eLAFP）項目。研討會設有校長論壇，以「省時增效：AI助力學與教契機」為主題，邀請多位中小學校長分享實戰經驗，並由生產力學院介紹如何運用政府資助，把AI有效融入校本教學與行政，提升效能。



三、以人工智能驅動智慧物業分享會（ 2 月 9 日）



2月9日舉行的「以人工智能驅動智慧物業分享會」，將結合《智慧城市藍圖2.0》提出的智慧樓宇建設藍圖，以及特區政府倡議促進AI在香港各行業深度融合，於讓業界了解AI在物業管理領域的嶄新應用。會上將展出多項由生產力局自主研發的AI技術，包括與仲量聯行成功試行的清洗水箱機械人、具高空作業安全優勢的清洗外牆無人機、利用自動化、AI及感應技術的智能廚餘回收運輸機械人，以及適用於長者與傷健人士的自動駕駛輪椅等，展示創新科技如何提升樓宇管理效率、改善住戶體驗，並推動可持續城市發展。



