從年菜到陪伴 BingX 攜手小草書屋以行動補位孩子的團圓時刻

巴拿马城2026年2月5日 /美通社/ -- 農曆春節將至，全球領先的加密貨幣交易所 BingX 秉持企業社會責任（CSR）與回饋在地社區的精神，長期關注公益與社會陪伴議題，並持續透過實際行動投入多元公益計畫。日前，BingX 特別組成志工團隊，前往深耕社區多年的兒童陪伴單位「小草書屋」，展開一場溫馨且具意義的春節陪伴活動。

不只是物資捐贈 更有溫度的「共煮共食」

不同於傳統的物資捐贈，BingX 此次活動更重視「人與人的連結」，活動當天，BingX 團隊成員放下繁忙的工作，化身為大哥哥、大姊姊，與小草書屋的孩子們打成一片。

活動當天，BingX 團隊成員走進小草書屋，與孩子們一起備料、烹煮、擺盤，從動手做年菜到圍坐用餐，透過實際陪伴與互動，讓孩子們感受到被關心、被重視的節慶氛圍。對 BingX 而言，公益不只是捐助物資，更重要的是「一起參與、一起陪伴」。

小草書屋表示，參與本次活動的孩子，多來自其長期陪伴的「脆弱家庭兒少」，但每位孩子的家庭背景皆不盡相同，並非單純以「經濟困境」一詞就能概括。影響孩子成長的因素，往往比經濟條件更為複雜，包含主要照顧者的壓力、家庭支持系統的穩定性、陪伴時間不足、家庭衝突，甚至是面臨家庭結構的劇烈變動與親職功能的缺位，導致孩子過早承擔超齡的情緒壓力。因此，書屋更重視透過長期陪伴與職能培訓，協助孩子建立生活重心與自信。