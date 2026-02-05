De Beers集團旗下GemFair首個別注版鑽飾系列面世——該系列以符合道德標準、原生手工開採的天然鑽石

英國倫敦 - 2026年2月5日 - 全球領先的鑽石公司De Beers集團近日宣佈，其旗下致力於規範手工及小規模天然鑽石開採（ASM）的GemFair專案，與集團高級珠寶品牌達成開創性合作推出首個別注版鑽飾系列。 此次合作首次將經由GemFair專案認證溯源的手工開採鑽石融入高級珠寶，將非凡設計與鑽石之源的人文風貌緊密相連，讓消費者在欣賞鑽石之美的同時，亦能瞭解其背後支援社區生計的深遠意義。



GemFair是De Beers集團於2018年推出的鑽石採購專案，旨在通過構建安全、透明的市場管道，支援手工及小規模鑽石採礦，並宣傳負責任採購。 該專案基於可追溯性、賦能支援、公平價值和多元包容四項原則，憑藉專有的數位工具與經第三方驗證的保障體系，確保每一顆符合標準的鑽石均可實現從礦山源頭到市場的完整追溯； 同時通過為開採者提供專業培訓、公平定價及規範指導，切實改善礦工的工作環境與生活水準。 作為De Beers集團可持續發展承諾「創守永恒（Building Forever）」的關鍵實踐舉措，GemFair致力於將天然鑽石的珍稀屬性轉化為對社區與環境的持久責任，不僅為約佔全球供應總值10%、關乎數百萬人生計的手工開採鑽石建立規範管道，更通過推動礦區生態修復、助力農業轉型、改善糧食安全及創造多元生計等舉措，持續為開採地創造長期價值。



本次發佈的別注版鑽飾系列作品，將這一責任之旅轉化為可佩戴的藝術。 系列作品均採用來自GemFair專案的鑽石，巧妙組合未經雕琢的鑽石原石與拋光美鑽，生動詮釋「蛻變」主題，頌揚品牌與鑽石開採地的深厚連結。 每一顆經歷自然與水流洗禮而生的鑽石原石，皆因其卓越的淨度與光澤而經手工精心甄選; 拋光鑽石則由匠人手工雕琢，與保留天然原貌的原石相映成趣，既彰顯大地的原始之美，亦奏響自然與人類匠藝的對話。 GemFair更成為De Beers品牌珠寶系列的註冊供應商，標誌著GemFair的鑽石在品質與責任採購方面已達到高級珠寶的嚴苛標準，為連接非凡鑽石和它們的發掘者與最終佩戴者邁出了關鍵一步。



De Beers品牌首席執行官Sandrine Conseiller表示：「當代奢侈品的定義，不僅關乎精湛工藝，亦關乎深刻良知。 作為『創守永恒』承諾的核心實踐之一，GemFair通過規範手工採礦、建立公平可溯的市場體系，在支持社區民生方面發揮著關鍵作用。 我們首次通過推出這一全新珠寶系列，將這些承載故事的鑽石帶給消費者。 這些作品在頌揚天然鑽石至臻之美時，亦講述著生產者獲所得的賦能與改變的故事。 這是我們將『珍稀』轉化為『責任』，創造超越鑽石本身的持久影響的重要里程碑。」



目前，GemFair專案已與全球超過500處礦場建立了合作關係，惠及約7,000名開採者，並間接惠及更廣。 自啟動以來，GemFair已從參與礦工處採購超過20,000顆鑽石，並對礦點進行了超過5,700次合規訪問。



GemFair負責人Steve Allan表示：「此次合作是GemFair發展歷程中的重要里程碑，我們美麗且符合道德標準的手工開採天然鑽石首次於專屬珠寶系列中亮相。 GemFair切實改善了參與礦工的生活，能通過我們採購和銷售的鑽石來講述他們的故事，我們深感榮幸。 從最初建立全新模式的試點專案到如今見證GemFair的天然鑽石被鑲嵌於璀璨的高級珠寶作品之中，這趟從責任源頭到璀璨成品的旅程，為GemFair的故事寫下了動人新篇。 」





