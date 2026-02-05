新年前大掃除致腰痠背痛？ 健絡通傳授「養生式斷捨離」三要訣 揮別痠痛迎接輕盈新春

香港2026年2月5日 /美通社/ -- 農曆新年將至，各家庭紛紛投入年度大掃除，希望以整潔環境迎接新歲。然而，大掃除往往是在短時間內密集完成大量清潔工作，加上反覆彎腰、蹲跪或搬抬，容易令許多人突然出現肩頸僵硬、腰背痠痛，甚至痛到難以享受假期。中醫角度，這類不適多屬「筋傷」與「氣滯血瘀」，只要做好準備、掌握正確姿勢，加上適當調理，便能讓大掃除變成既環保又護身的養生活動。 「養生式斷捨離」三要訣



中醫師解釋，重複彎身、高舉或推拉等動作，容易造成局部肌肉與筋膜過度緊張，引發「筋傷」；若用力不當，更會阻滯氣血經絡順暢流動，導致痠麻脹痛。健絡通品牌創辦人暨中醫教授黃天賜先生指出︰「中醫強調探本溯源，講求調和氣血。疼痛，是身體發出的訊號。不通則痛，若氣血不暢，便會產生疼痛；一旦氣血通達，身體自會療癒。」



因此，大掃除前後不妨遵循以下「養生式斷捨離」三要訣，從準備、執行到事後調理，全面防護：



一、熱身啟動｜喚醒筋骨，預防拉傷 先花 5–10 分鐘進行動態伸展，包括轉動手腕腳踝、旋轉頸部與肩腰、活動關節等。暖身可提升肌肉彈性、提升靈活度，減少急性扭傷機率。

二、姿勢為王｜工具輔助，善用全身力量 每 30 分鐘更換動作：避免固定姿勢造成疲勞累積。

屈膝代替彎腰：撿拾物品或清潔低處時應蹲下，保持背部挺直，以腿部力量支撐。

高處善用梯凳：避免墊腳或過度仰頭，以免傷及肩頸。

推拉重物貼近身體：運用全身力量，而非單靠手臂或腰部。 三、事後舒緩｜放鬆肌肉，排解疲勞 大掃除完成後的調理同樣重要，有助加速身體回復狀態。建議先以熱敷約 15 分鐘促進血液循環，並按壓「合谷」與「委中」等穴位，舒緩局部肌肉緊繃。同時，可善用健絡通產品配合調理，提升放鬆效果。

上中下疼痛管理 三大防護體系 健絡通開創的「上中下疼痛管理」哲學，針對不同部位與程度的疼痛作出有效管理： 壹點寧 清涼：以冰涼薄荷腦成分，配合360度磁珠按摩頭，助你擊退疲勞倦怠感，放鬆繃緊肌肉，舒緩頭痛、頸痛、肩痛、肌肉痠痛等上部身體痛症。 健絡通草本活絡油＋健絡通活絡貼：強效夾擊肩頸背痛組合，日攻夜守，一點一貼，全面舒緩深層肌肉痠痛。 日間使用健絡通草本活絡油，360度磁珠按摩頭準確命中痛點，迅速舒緩因工作、運動或姿勢不良引起的痠痛；夜間使用健絡通活絡貼，持續釋放活絡力量，其「持續滲透」之效，有助修復肌肉。健絡通活絡貼建議每日一貼，每次貼2至4小時。如症狀需要，可每12小時重複使用。

藏紅寧外用鎮痛劑＋藏紅寧藥貼：藏紅寧鎮痛組合，日油夜貼，專業緩解頑固疼痛。日間使用藏紅寧外用鎮痛劑，精選紅花成分，活血散瘀，360度走珠按摩頭精準滲透，舒緩腰腿背舊患與勞損；夜間使用藏紅寧藥貼，持續舒緩慢性痛症與長效修復肌肉疲勞。藏紅寧藥貼建議每日一貼，每次貼4至6小時。 中醫師提醒，大掃除應量力而為、分段完成，若出現肌肉及筋骨痠痛感，可配合健絡通三大防護體系，由迅速舒緩到深層疼痛護理，可全方位守護筋肌，減少痠痛延續至翌日甚至整個假期，以一身輕盈迎接健康活力的新春。