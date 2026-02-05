Shield AI、新加坡共和國空軍及國防科技局擴大合作，逐步部署自主能力

新加坡2026年2月5日 /美通社/ -- Shield AI 今日宣佈，將與新加坡國防科技局 (Defence Science and Technology Agency, DSTA) 及新加坡共和國空軍 (Republic of Singapore Air Force, RSAF) 擴大合作夥伴關係，共同開發並推廣人工智能 (AI)，透過 Shield AI 的 Hivemind 軟件開發套件 (SDK)，將 AI 應用於更廣泛的自主無人機應用場景。 在現有探索及早期用例的基礎上，是次合作擴展旨在利用該 SDK，為現行作戰及未來環境度身訂造 AI 解決方案，並在多種無人機應用中開發及嵌入自主能力。 此項合作亦讓 RSAF 及 DSTA 能夠使用 Shield AI 的 SDK，自主設計、測試及部署任務自主系統。

在六個月內，來自 RSAF 及 DSTA 的營運與開發人員回饋，促使 SDK 作出多項優化，進一步增強開發人員為 RSAF 作戰概念 (Concept of Operations, CONOP) 開發與部署任務自主的能力。 該任務自主系統可在毋須人類介入的情況下，協助用戶安全而有效地完成任務，並能繞過禁飛區、避開威脅，以及應對突發狀況。 Shield AI 總裁兼聯合創辦人 Brandon Tseng 表示：「RSAF 及 DSTA 一直是極為出色的合作夥伴。 透過採用 Hivemind 平台，新加坡正邁向成為美國以外首個擁有真正主權自主能力的國家，亦即具備在其各個平台上自行開發及部署 AI 飛行員的能力。 這一點至關重要，因為自主技術有助將軍事作戰能力與人口規模脫鈎。而對新加坡而言，更可應對人口下滑的挑戰。這亦是全球多個國家正面對的共同問題。」

新加坡國防科技局行政總裁 Ng Chad-Son 先生表示：「建立自主開發及部署任務自主能力，是我們的重點工作，亦是邁向未來的重要一步。 是次合作不僅止於技術採用。 它讓我們的國防工程人員及空軍機組人員能夠累積實戰經驗，從而建立一條具備良好作戰理解能力、可持續發展的 AI 專才人才管道。 我們將繼續善用市場解決方案，把自主能力整合至 RSAF 更廣泛的應用領域，確保我們的無人系統具備高度適應性，並隨時為任何任務挑戰做好準備。」 該項合作協議於「新加坡航展 2026」（Singapore Airshow 2026） 期間公佈，Shield AI 總裁兼聯合創辦人 Brandon Tseng 亦於航展期間參與一場有關自主技術及人機協作的專題討論。 Shield AI 的 Hivemind 工程副總裁 Tom Schaefer 亦於同日，在新加坡航展期間舉行的新加坡航空航天科技與工程會議上發表演講，分享以軟件驅動的自主技術如何應用於下一代國防系統。

關於 Shield AI Shield AI 成立於 2015 年，是一家獲創投支持的深科技公司，致力透過智能系統保護軍事人員及平民。 其產品包括 V-BAT 及 X-BAT 飛行器、Hivemind Enterprise，以及 Hivemind Vision 產品系列。 Shield AI 在美國、歐洲、中東及亞太地區均設有辦事處及設施，其技術正積極支援全球各地的營運工作。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.shield.ai。 歡迎於 LinkedIn、X、Instagram 及 YouTube 關注 Shield AI。 媒體聯絡人：Lily Hinz；[email protected] 關於國防科技局 (Defence Science and Technology Agency) 國防科技局 (Defence Science and Technology Agency, DSTA) 是一家領先的科技機構，致力推動創新並提供最先進的能力，協助新加坡武裝部隊建立強大而具備強大的戰鬥力量。 透過善用及發揮科學與科技實力，DSTA 的工程師及資訊科技專才運用跨學科專業知識，為軍事人員配備先進系統，以保衛新加坡。 DSTA 亦貢獻其科技專長，支援國家層面的發展項目。 為實現其使命，DSTA 在系統工程、數碼平台、網絡安全、軟件開發等多個領域展現卓越實力。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.dsta.gov.sg。